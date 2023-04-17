淡水垃圾山臭氣薰天一整年 新北：要求中央1個月內改善

新北市淡水區淡海路280巷內堆滿垃圾，被當地人稱「垃圾山」。新北市議員陳偉杰表示，經查，發現倒垃圾元凶已被移送地檢署關起來。由於該塊土地屬國有財產署所有，新北市府無權清理，國產署表示不知當中有無黃金等有價物品，主張要嫌犯清理。陳偉杰要求環保局盡速與中央協調，討論出究竟誰出面處理。新北市環保局表示，已要求國產署在1個月內將垃圾處理完畢，改善當地環境。

淡水區沙崙里長彭瑀筑近日向陳偉杰陳情，指出淡海路280巷內環境髒亂簡直就是「垃圾山 」，整排的餿水大桶臭氣沖天、蚊蟲孳生，旁邊則是未來的沙崙文創園區。

陳偉杰指出，新北市環保局表示，去年5月就已經找到亂倒垃圾的嫌犯，並依法移送地檢署，人已經關起來。不過這環保局說這批垃圾，市府無權處理，因為這塊地管理者是中央財政部國有財產署，環保局不能未經同意去清運垃圾。

陳偉杰表示，找了國產署後，對方也說「無法處理」，原因是不確定垃圾堆中是否藏有黃金等有價物品，主張要找嫌犯來清理。

陳偉杰批，這樣的回覆令人傻眼又氣憤，國產署不處理管理區內的垃圾，環保局又無法插手清運，只能任憑垃圾飛散、餿水惡臭撲鼻，而旁邊就是沙崙文創園區、上方還有淡海輕軌經過，請問這景象看在國際旅客眼中作何感想？

陳偉杰表示，為維護淡水國際形象 ，已要求環保局跟國產署協調，不要再擺爛，尤其幾個月後就是暑假，也是觀光的旺季，希望在觀光人潮來臨前，速速消滅垃圾山，讓市容及居住環境回復正常。

民眾指出，這邊的垃圾已經堆積一年，臭氣熏天，政府去年就抓到犯人，結果到現在都還沒處理，實在太誇張，根本把當地居民當成二等公民，給了許多理由都讓人難以接受。

環保局表示，犯人目前已入監服刑，但未清除非法棄置的廢棄物。國產署先前因有證據保全需求，未能清除處理廢棄物。市府為維護現場環境整潔，已於今年3月25日邀集國產署辦理會勘，並要求儘速清理。

環保局指出，會勘結果發現現場除木棧板等廢棄物，還有遭棄置的廢棄廚餘桶，為避免造成環境二次污染，已要求國產署優先清除較急迫影響環境衛生的廚餘桶，其餘部分應於1個月內全數清理完畢。