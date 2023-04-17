張善政北上合體蔣萬安 宣傳桃園龍岡米干節

桃園龍岡米干節將在22日開跑，桃園市長張善政今天北上合體台北市長蔣萬安宣傳，表示基北北桃就是共同生活圈，要彼此分享好東西。

桃園龍岡米干節記者會今天在華山1914文化創意產業園區登場，張善政致詞表示，從平溪放天燈、貢寮追火車到今天的記者會，他最近很常跟蔣萬安合體，就是為了落實基北北桃共同生活圈，互相分享彼此的好東西。

張善政介紹，此次龍岡米干節將從4月22日舉辦到5月1日，不只可以享受美食，還可以體會潑水節、火把節、長街宴等特色文化，歡迎台北人到桃園市遊玩。

蔣萬安說，台北市是多元包容的城市，歡迎來自各地的美食及文化，未來也希望將台北的美食及商品帶到桃園推廣，並邀請桃園人來台北走走。

張善政接著帶領蔣萬安參觀食物攤位，蔣萬安邊聽介紹邊將食物放入嘴中，最後坐下品嘗米干、雲南大薄片、豆沙破酥包等菜色時也不斷挑眉並大讚好吃。