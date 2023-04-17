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濱海公路車禍多 瑞芳區長盼加強取締及區間測速

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
濱海公路瑞芳區段車禍事故率明顯增多，瑞芳區區長楊勝閔要求除加強取締違規外，未來也可能朝區間測速進行。 圖／觀天下有線電視提供
濱海公路瑞芳區段車禍事故率明顯增多，瑞芳區區長楊勝閔要求除加強取締違規外，未來也可能朝區間測速進行。 圖／觀天下有線電視提供

近期的濱海公路瑞芳區段車禍事故率明顯增多，小則自撞車輛擦傷，大則車輛全毀還導致交通中斷，對此，地方都很頭疼，瑞芳區區長楊勝閔與各單位討論，研擬各項改善措施，除加強取締違規外，未來也可能朝區間測速進行。

瑞芳區區長楊勝閔表示，近來台2線濱海公路的車禍事故不斷，兩年下來至少有三百多件的大小車禍，其中海濱里和鼻頭里路段沿線是沒有路燈，近期就有邀集各相關單位多次商討，該如何降低濱海公路的車禍事故。

楊勝閔表示，現階段會先爭取部分路段的路燈增設，來提高夜間能見度，還有指標告示牌也會加強，針對長期的部分，也不排除執行區間測速來維持交通順暢，警方現階段也會加強超速取締，以遏止駕駛人開快車的行為。

瑞芳 車禍 測速

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