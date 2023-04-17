汐止火車站治安環境誰來管？ 立委賴品妤開協調會

汐止火車站在這個月初發生了醉漢將排班的計程車司機勒斃的社會案件，也讓火車站廣場究竟誰來管，再度浮上台面，今(17)日立委賴品妤就召開了汐止車站環境及安全維護研商會議，釐清各單位權責，包括規範出禁菸區範圍及環境安全維護管理單位，讓火車站週邊有更好的改善。

今(17)日在立委賴品妤汐止服務處召開的汐止火車站環境整潔及安全維護研商會議，包括立委賴品妤、新北市議員周雅玲、新北市議員張錦豪都出席參加，當天邀請了中央地方各單位,包括台鐵、警分局、市府環保局、公所各單位人員，要釐清究竟汐止火車站廣場誰來管、怎麼管。

立委賴品妤表示，找了地方、中央所有跟汐止火車站有關的部會出席，希望妥善解決火車站週邊治安、環境問題，汐止火車站的改善，不管是那個層級的民代一直以來都有要求相關單位，通常往往的狀況是一要求後，短時間也許幾週也許幾個月，狀況會改善，但是久了又故態復萌，這一次就請大家坐下來談，有一個具體長期解決的辦法。

新北市議員張錦豪指出，就治安及環境討論如何畫分的更清楚，剛也提出了兩項建議，第一個是禁菸的部分，不少民眾反應對二手菸及菸蒂問題很反感，這部分也請相關單位一起協調把禁菸區畫分出來，也把罰責公告清楚，第二個部分是有關於部分溜狗的人，會讓寵物便溺在後方停車空間等等，這部分也要加強做告示。

新北市議員周雅玲說，汐止火車站週圍的站體環境髒亂不堪，也藉由4/6日的治安事件，再度凸顯這樣的問題，在會議中也決定，這兩個禮拜評估報告出來後，針對環境的髒亂、包括菸害、溜狗所留下遍地黃金的部分，責請相關的環保清潔人員加速維護之外，還是要呼籲市民朋友，大家有要公德心，一起愛護汐止的門面環境。

賴品妤表示，這次會議的結論請鐵路警察在三週內交報告，評估是不是在汐止站有新的派出所，原因是目前的管轄範圍非常的大，包含南港、松山、五堵、汐止、汐科站，可是其中汐止、汐科目前是人流量越來越大，而且是每年不斷上漲的狀況，所以，應該要考慮增設派出所的時間，第二個週邊雜亂的問題，有裁示台鐵跟新北市政府環保局、衛生局要加強週邊的管理，也確定會設定禁菸區，範圍請他們兩週內協調出合理的範圍。