淡水文史牆6百米彩繪完成 作家陳艾妮藝術創新作

淡水區從竿蓁里台二線與坪頂路交路口往台北方向，一旁的捷運設施牆面，由知名作家陳艾妮好幾個月的人工彩繪所作的作品，她感謝公所給她這個機會，將淡水的美麗與過去，繪畫在這一面長六百公尺的牆上。

作家陳艾妮表示，這六百公尺的牆面，都是她過去在外面風吹日曬雨淋所創作的成果，而這一面不只是一般的彩繪牆，而是一面歷史彩繪牆，共分成八大單元，包括了觀音山、淡水河、彩雲與晚霞等風景，還有淡水的知名小吃充份的將淡水特色展現出來。

淡水區長表示，這一面彩繪牆面共有八大主題，有歷史、文化、風景、小吃、遊輪小船、古蹟等等，將淡水大家都耳熟能詳的印象都畫在上頭，而未來也會將這面牆的彩繪解說與由來，放在公所網站上頭，也讓淡水重要道路旁的牆面多了許多的色彩與故事。