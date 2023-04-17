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石門好山好水被看見 保育協會踏查原生魚復育棲地

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
台灣原生魚保育協會將在楊梅高中復育的原生魚帶到石門的出磺口農場的棲地復育，石門的好山好水被更多人看見。 圖／紅樹林有線電視提供
台灣原生魚保育協會將在楊梅高中復育的原生魚帶到石門的出磺口農場的棲地復育，石門的好山好水被更多人看見。 圖／紅樹林有線電視提供

台灣原生魚保育協會將在楊梅高中復育的原生魚帶到石門的出磺口農場的棲地復育，雙方的合作下將復育成功的原生魚再回到楊梅高中，甚至是提供給石門實中等多校作為教材使用，讓石門的好山好水被更多人看見。

石門區長曾明華指出，台灣原生魚保育協會與出磺口農場主人合作八年，這次帶著楊梅高中校友會與基金會前來戶外踏查，希望能夠透過交流為原生魚保育盡更多心力，也希望透過雙方互動，為石門的觀光增添助益。

石門實中校長林秀足說，很感謝台灣原生魚保育協會去年將原生魚引進校園，讓學生們有更豐富的學習，這次的交流活動，其中一站也邀情他們到石門實中，到校看看教學的情況與原生魚的生長狀況，隨後也到原生魚的復育棲地出磺口農場，觀察棲地的生態與樣貌，透過實地的踏查，讓楊梅高中校友會與基金會對於原生魚復育有更多的了解。

出磺口農場陳國志表示，透過聚會交流，希望能夠不只是復育原生魚，更加可以透過友善大地，將更多豐富的生態找回來，讓環境變得越來越好。

蒔妍國際有限公司董事長謝美慧說，跟著農場主人、也是台灣原生魚協會成員的陳國志，走訪農場一圈，看見原生魚在生態豐富友善的環境中生存，也期待透過實地的踏查，能夠為棲地找到更多進步與合作的可能，讓復育成功的原生魚得以繼續提供教學，讓更多學子可以看到台灣原生魚的美。

石門 聚會

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