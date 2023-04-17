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往朱銘、金寶山會車難有解 北22-1線拓寬完成

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
朱銘美術館及金寶山，往來的車輛必經北22-1線道，新北市議員廖先翔爭取道路拓寬，近來道路拓寬完成。 圖／紅樹林有線電視提供
朱銘美術館及金寶山，往來的車輛必經北22-1線道，新北市議員廖先翔爭取道路拓寬，近來道路拓寬完成。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區西湖里有著名的朱銘美術館及金寶山，往來的車輛必經北22-1線道，但也因為是山區道路，有些路段路幅太過狹窄，會車不易，經新北市議員廖先翔爭取道路拓寬，近來道路拓寬完成，市議員廖先翔也來到現場關心道路的使用狀況。

朱銘美術館館長室副主任潘詩茜說，原本的北22-1線上，部分路段適逢彎道、路幅又小，碰上會車就會相當困難，加上朱銘美術館又時有遊覽車上山，光是一台遊覽車就佔據整個路面，假日交通尖峰容易發生擦撞意外，因此有了想要改善的契機，感謝市議員廖先翔協助爭取，順利取的土地同意書，將道路拓寬。

市議員廖先翔指出，朱銘美術館是新北市重要的藝文場館，更加也是國際旅客喜愛到訪的展館，但卻因為道路會車不易，交通相當不便，好在朱銘美術館與金寶山還有鄰長都願意提供土地同意書，讓北22-1線的兩個路段得以拓寬，現在不論是館員或是遊客還有居民用路都便捷許多。

可以見到拓寬後的道路路幅變寬許多，可以規劃成雙向道，緩解會車停等造成擁塞的狀況，此外前往美術館的觀眾與員工也都有感上山的路變得寬廣又平坦，用起路來感受相當舒適又很安全。

美術館 議員

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