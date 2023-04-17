快訊

地牛翻身！16:49宜蘭縣規模4.5地震 宜花最大震度4級

又一家台灣鞋廠落腳印度 估創造2萬個就業機會

總統大選最新民調：侯友宜、郭台銘比拚「他」勝出 但皆不敵賴清德

聽新聞
test
0:00 / 0:00

碧潭水舞公布第二波曲目 瑩光炫彩、漾碧潭今天登場

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
碧潭水舞推出第二波嶄新曲目「瑩光炫彩」。圖／新北市觀旅局提供
碧潭水舞推出第二波嶄新曲目「瑩光炫彩」。圖／新北市觀旅局提供

碧潭水舞推出第二波嶄新曲目「瑩光炫彩」及「漾碧潭」今天登場，新北市觀旅局表示，結合新店碧潭的在地生物、自然生態與動感藝術元素以及在地民眾喜愛的休閒娛樂，搭配多種色彩的舞台光束燈及雷射畫筆描繪，和美山與水舞一同互動起舞，前後呼應，頗受民眾好評。

觀旅局表示，新曲目「瑩光炫彩」有黑鳶化身幾何圖形穿梭其中，搭配著酷炫的動感音樂搖擺，各種碧潭在地生物轉化成萬花筒形狀與線條在水舞及山壁上交互飛舞、轉換，將水舞搖擺舞動與雷射光束特性發揮極致，建構出華麗且多層次的水舞秀。

而曲目「漾碧潭」則是描寫碧潭帶給人們放鬆心靈的休閒時光，來到碧潭，發現人們在這裡騎乘自行車、遛寵物、划立槳、練習龍舟等各種休閒活動，滿滿是歡欣的笑臉，耳邊伴隨著音樂的律動，傳達在碧潭悠閒旅遊後滿足的幸福感。

觀旅局表示，除了欣賞光彩奪目的水舞外，在4月22日有新店國小太鼓隊帶來節奏明快演出，新店國小太鼓隊運用不同大小、形狀、材質的太鼓演奏出各種韻律和節奏，表達出豐富多彩的音樂內容，以及4月29日有Origin起源劇團帶來震撼人心的「火舞」表演，以火舞為畫筆繪製著笑容與熱愛，在和美山與新店溪之間起舞，帶來熱情又璀燦的演出。

4月29日由Origin起源劇團帶來震撼人心的「火舞」表演。圖／新北市觀旅局提供
4月29日由Origin起源劇團帶來震撼人心的「火舞」表演。圖／新北市觀旅局提供
「漾碧潭」曲目描繪人們來遛寵物展現放鬆心靈的休閒時光。圖／新北市觀旅局提供
「漾碧潭」曲目描繪人們來遛寵物展現放鬆心靈的休閒時光。圖／新北市觀旅局提供

碧潭 寵物

延伸閱讀

桃園米干節逾1.5萬遊客居民憂塞爆 市府管制商家又擔心影響生意

桃園好難玩？蓋旅遊場館花42億 挨批「生孩子不會養」

碧潭光雕遭指未納專家意見破壞生態 新北：已調整光雕位置

連假剩2天！ 精選桃園龍潭4大景點悠遊趣

相關新聞

碧潭水舞公布第二波曲目 瑩光炫彩、漾碧潭今天登場

碧潭水舞推出第二波嶄新曲目「瑩光炫彩」及「漾碧潭」今天登場，新北市觀旅局表示，結合新店碧潭的在地生物、自然生態與動感藝術...

侯友宜19日出訪新加坡 進行市政國際交流

新北市長侯友宜將於19日率團赴新加坡，進行為期4天3夜的市政國際交流，期間將就城市經濟文化發展、新創及科技產業、 青年創...

北市客家公園挨批「未驗收就開幕」 停車場地板破爛

北市客家公園各場館歷經三年多整修，終於去年10月15日開幕，但台北市議員林延鳳今指出，該公園場館都是「未驗收就開幕」，目...

北市失業率高 議員再批創業發想空間「花錢養蚊子」

根據主計總處統計台北市在近三年來，「25至29歲」年齡層的失業人口，拿下五次「六都最高失業率」紀錄，而台北青年職涯發展中...

北市環保局推分散式發電 裝創儲能設備最高補助600萬

台北市環保局響應2050淨零排放，不只節能也要創能與儲能，力推分散式發電進入社區、住家、商辦，以達供電自給自足目標；今年...

新北推出視障按摩「刮刮樂」 要替上班族紓壓放鬆

新北市勞工局希望幫助民眾擊退憂鬱、焦慮、煩躁等情緒，決定從4月17日起陸續推出新北視障按摩「刮刮樂」、「店家評論好禮送」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦