碧潭水舞公布第二波曲目 瑩光炫彩、漾碧潭今天登場

碧潭水舞推出第二波嶄新曲目「瑩光炫彩」及「漾碧潭」今天登場，新北市觀旅局表示，結合新店碧潭的在地生物、自然生態與動感藝術元素以及在地民眾喜愛的休閒娛樂，搭配多種色彩的舞台光束燈及雷射畫筆描繪，和美山與水舞一同互動起舞，前後呼應，頗受民眾好評。

觀旅局表示，新曲目「瑩光炫彩」有黑鳶化身幾何圖形穿梭其中，搭配著酷炫的動感音樂搖擺，各種碧潭在地生物轉化成萬花筒形狀與線條在水舞及山壁上交互飛舞、轉換，將水舞搖擺舞動與雷射光束特性發揮極致，建構出華麗且多層次的水舞秀。

而曲目「漾碧潭」則是描寫碧潭帶給人們放鬆心靈的休閒時光，來到碧潭，發現人們在這裡騎乘自行車、遛寵物、划立槳、練習龍舟等各種休閒活動，滿滿是歡欣的笑臉，耳邊伴隨著音樂的律動，傳達在碧潭悠閒旅遊後滿足的幸福感。