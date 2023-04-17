國際物流北區轉運中心動土 將帶動新北八里產業發展

新北市長侯友宜今天出席新竹物流公司「國際物流及北區轉運中心」動土典禮時表示，希望讓八里區成為一個碳中和的示範區，永續繁榮及帶動八里產業、文化、觀光休閒發展。

侯友宜今天出席新竹物流公司「國際物流及北區轉運中心」動土典禮，新竹物流董事長許育瑞表示，轉運中心將結合自動化、智慧、節能及淨零碳排放等，規劃冷鏈物流、醫藥物流、跨境電商及北區轉運中心，建構完整供應鏈物流，每年約可減少1萬趟次物流車。

侯友宜表示，台北港111年貨物吞吐量較10年前成長率近2成，在串聯基隆港及桃園機場，形成空、海港區位優勢，是發展物流產業的重要軸帶。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，新竹物流投資新台幣19億元，興建智慧物流及綠色銀標章的建築物，不僅節能減碳，還創造500個就業機會，希望讓八里區成為碳中和示範區，永續繁榮及帶動八里產業、文化、觀光休閒發展，讓新北市產業發展越來越好。

新北市政府經發局表示，新竹物流配合市府「招商一條龍」政策設置轉運中心，將為新北智慧物流發展注入新的動能與契機，「招商一條龍」自108年起推動迄今，已協助廠商在新北落實投資216件，投資金額逾4100億元，創造逾8萬個就業機會。