議員批前朝高官成閒官 北市：負責跨域協調事務

台北市議員簡舒培質疑，市府目前有9名在前市長柯文哲任內就在職的府級人員被冷凍，成為坐領高薪的閒官。市府今天回應，這些資深公務人力均在既有規劃下負責跨域協調事務。

前台北市長柯文哲任內重用多名公務員為政務官，包含本為財政局副局長的陳志銘先升任局長後又被拔擢為秘書長、原商業處長蔡宗雄成為文化局長等，卸任前再讓他們轉回事務官身分。

民進黨台北市議員簡舒培向台北市人事處調閱目前府級的編制人力後發現，有19人從柯市府時期就在府級任職，其中9人被放在「參事技監顧問參議辦公室」，質疑台北市長蔣萬安放任前朝人馬成為坐領高薪的閒官。

台北市政府發言人殷瑋回應，這些府級參議以上人員都具有公務員身分，不論是編制在府級長官辦公室，還是以召集人、副召集人或委員的身分參與任務編組及專案會議，都是在市府既有規劃下針對跨領域、跨科室事務貢獻心力，不會「前朝人馬變閒官」。