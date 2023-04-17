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北市客家公園挨批「未驗收就開幕」 停車場地板破爛

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
北市客家公園各場館歷經三年多整修，終於去年10月15日開幕，但遭議員指出有停車場地板破爛等情事。圖／林延鳳辦公室提供
北市客家公園各場館歷經三年多整修，終於去年10月15日開幕，但遭議員指出有停車場地板破爛等情事。圖／林延鳳辦公室提供

北市客家公園各場館歷經三年多整修，終於去年10月15日開幕，但台北市議員林延鳳今指出，該公園場館都是「未驗收就開幕」，目前仍有諸多缺失，甚至經她們現地勘查後發現，不僅遊客稀少，還有系統壞掉導致螢幕無法顯示的「秀逗神桌」，停車場地板破爛等情事。

客委會主委徐世勳表示，針對場館缺失已跟廠商討論中，至於神桌損壞問題也正研議改善。

林延鳳指出，北市客家公園耗資3.47億元整修，期間歷經兩度追加預算與9次變更設計，上月該工程更爆出代辦標案機關衛工處有公務員疑涉貪遭約談、交保，而該處澄清此事時，卻稱該案「刻正辦理驗收程序」，形同證實柯市府「還沒驗收就先剪綵開幕」。

林延鳳表示，該案包含客家文化中心、劇場、戶外棚架等，都在開幕前先行依約辦理「分段查驗」，但客委會完全無法證明符合契約規定情形，就進行「分段查驗」，且在開幕後進入驗收程序時，還被揪出13項缺失，包含燈具無法關閉、橫梁積水鏽蝕、局部漏水、馬達損壞、滴灌系統無法運作等，完全不是能令人放心「剪綵開幕」的狀態。

林延鳳表示，另，同為契約標的之「客家生活館」，委外作為餐廳，卻連「分段查驗」都沒有，就從去年開始對外營業，遲至今年三月開始驗收時，也被發現11項缺失，包含漏水、積水、欄杆基座鏽蝕等，其地下室更宛如工寮，還發現工程告示用白板，與一樓用餐環境相異其趣，令民眾在未知風險下，入館用餐消費半年。

因此，林延鳳要求政風處徹查該案有無行政違失之外，更要對市府相關公共工程建設提出嚴加控管方案，莫再有「未驗收就開幕」卻恐犧牲公安的危機。客委會主委徐世勳表示，針對場館缺失已向廠商討論，至於神桌損壞問題也正研議改善。

客委會 北市 漏水

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