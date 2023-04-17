快訊

飼主險淚崩！賣水果被刷負評無奈下架 阿金不知情「仍賣力裝箱」

蘋果電腦危險了！駭客出macOS首款勒索軟體 「這款」處理器全陷危機

評／美英澳聯盟合作發展潛艦 劍指中國這項罩門

北市環保局推分散式發電 裝創儲能設備最高補助600萬

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市環保局力推分散式發電進入社區、住家、商辦，今年首度推出「台北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，鼓勵民間住宅社區設置創儲能設備。本報系資料照。
台北市環保局力推分散式發電進入社區、住家、商辦，今年首度推出「台北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，鼓勵民間住宅社區設置創儲能設備。本報系資料照。

北市環保局響應2050淨零排放，不只節能也要創能與儲能，力推分散式發電進入社區、住家、商辦，以達供電自給自足目標；今年首度推出「台北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，編列1億元補助經費，鼓勵民間住宅社區設置創儲能設備，補助最高600萬元，5月1日申請開跑至7月31日或經費用罄。

該計畫補助方案共3種，對象為北市轄內房屋所有權人與社區管理委員會，每一申請人或每一場址只能補助一次，每案額度不超過建置總經費49%，社區每案最高補助200萬至600萬元、住宅上限100萬元。

方案A以社區為主，公共區域申請創能、儲能及節能設備，每案補助上限600萬元；方案B為住宅及社區公共區域申請創能搭配儲能設備，補助社區每案最多400萬元、住宅則是100萬元；方案C是社區申請公共區域申請節能設備，每案補助至多200萬元。

環保局說明，創能包含設置在住宅或社區公共區域用電的太陽能與風力發電等再生能源、氫燃料電池發電等新興能源，或零碳技術等自用發電設備；儲能則須與創能設備連結，可作為日常或緊急供電使用；節能以設置在社區公共用電的能源管理系統或冰水主機為主。

民眾申請該計畫補助可採親送或郵遞方式提交計畫書等申請文件，環保局收件後會安排會專人電話聯繫申請人，約定時間到場勘查。

申請計畫書經環保局審核通過，由申請人發包或通知配合廠商施作，最晚須於今年11月30日前完成，並檢附成果報告書向環保局申請查驗，待查驗完成即核撥補助款項。詳請可上北市環保局官網查詢，或電洽承辦人陳先生（02-27203971）。

北市環保局在南港山水綠生態公園打造「創能、儲能示範場域」，此為山水綠環教小木屋頂的太陽能光電系統。圖／台北市環保局提供
北市環保局在南港山水綠生態公園打造「創能、儲能示範場域」，此為山水綠環教小木屋頂的太陽能光電系統。圖／台北市環保局提供
台北市環保局今年推出「台北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，民間住宅社區設置創儲能設備，補助最高600萬元。圖／台北市環保局提供
台北市環保局今年推出「台北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，民間住宅社區設置創儲能設備，補助最高600萬元。圖／台北市環保局提供

北市 再生能源

延伸閱讀

邁向淨零 北市環保局今年首推「住宅社區創能儲能及節能補助」

公園木護欄步道毀壞 嘉縣民眾憂整修慢恐成社區荒廢點

掌北市衛生局長盡社會責任 陳彥元力推長照與預防醫學

攜手民眾共創永續好生活 信義房屋由內而外實踐「社區一家」

相關新聞

離塵不離台北城 鬧中取靜 不受打擾的隱蔽之所

在喧鬧的內湖美麗華百貨商圈，難得有一處靜謐不受打擾的「香樹花園酒店」，以五星級水準的高規格打造，帶來新古典的優雅風華，營造如家的溫馨，提供寬敞舒適旅宿環境，精緻中西式美饌，紓壓的休憩設施，婚宴及各式主題活動服務，竭誠為每位訪客留下最難忘且美好回憶。

北市環保局推分散式發電 裝創儲能設備最高補助600萬

台北市環保局響應2050淨零排放，不只節能也要創能與儲能，力推分散式發電進入社區、住家、商辦，以達供電自給自足目標；今年...

新北推出視障按摩「刮刮樂」 要替上班族紓壓放鬆

新北市勞工局希望幫助民眾擊退憂鬱、焦慮、煩躁等情緒，決定從4月17日起陸續推出新北視障按摩「刮刮樂」、「店家評論好禮送」...

邁向淨零 北市環保局今年首推「住宅社區創能儲能及節能補助」

邁向2050淨零排放，除了節能，還需創能、儲能。為此，台北市環保局今(2023)年首度推出「台北市住宅社區創能儲能及節能...

避免電聯車「卡門」 北捷公司請旅客進入車廂與車門保持適當距離

「唉唷，好痛！」玩偶「熊抱哥」不小心被車門夾住，該如何掙脫？統計發現，捷運電聯車車門異常原因，超過六成以上是「車門卡異物...

台北民防、義警、義交大隊長聯合布達 市長蔣萬安親發聘書

台北市長蔣萬安今天至市警局，主持台北市民防、義警及義交大隊長聯合布達交接典禮，頒發派令以及榮譽大隊長聘書給民防大隊長李瑞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦