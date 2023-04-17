北市環保局推分散式發電 裝創儲能設備最高補助600萬

台北市環保局響應2050淨零排放，不只節能也要創能與儲能，力推分散式發電進入社區、住家、商辦，以達供電自給自足目標；今年首度推出「台北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，編列1億元補助經費，鼓勵民間住宅社區設置創儲能設備，補助最高600萬元，5月1日申請開跑至7月31日或經費用罄。

該計畫補助方案共3種，對象為北市轄內房屋所有權人與社區管理委員會，每一申請人或每一場址只能補助一次，每案額度不超過建置總經費49%，社區每案最高補助200萬至600萬元、住宅上限100萬元。

方案A以社區為主，公共區域申請創能、儲能及節能設備，每案補助上限600萬元；方案B為住宅及社區公共區域申請創能搭配儲能設備，補助社區每案最多400萬元、住宅則是100萬元；方案C是社區申請公共區域申請節能設備，每案補助至多200萬元。

環保局說明，創能包含設置在住宅或社區公共區域用電的太陽能與風力發電等再生能源、氫燃料電池發電等新興能源，或零碳技術等自用發電設備；儲能則須與創能設備連結，可作為日常或緊急供電使用；節能以設置在社區公共用電的能源管理系統或冰水主機為主。

民眾申請該計畫補助可採親送或郵遞方式提交計畫書等申請文件，環保局收件後會安排會專人電話聯繫申請人，約定時間到場勘查。