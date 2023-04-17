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新北推出視障按摩「刮刮樂」 要替上班族紓壓放鬆

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市勞工局推出視障按摩「刮刮樂」、「店家評論好禮送」及「現折100」等系列活動，盼替民眾舒壓、幫助視障按摩師增加收入。圖／報系資料照
新北市勞工局推出視障按摩「刮刮樂」、「店家評論好禮送」及「現折100」等系列活動，盼替民眾舒壓、幫助視障按摩師增加收入。圖／報系資料照

新北市勞工局希望幫助民眾擊退憂鬱、焦慮、煩躁等情緒，決定從4月17日起陸續推出新北視障按摩刮刮樂」、「店家評論好禮送」及「現折100」等系列活動，讓勞工朋友放鬆一下，也希望藉使讓更多民眾去消費，使視障按摩師增加收入。

勞工局4月17日起推出「按摩刮刮樂」及「店家評論好禮送」，活動期間至新北市府輔導的19間視障按摩小棧及5間優良視障按摩院消費滿500元，即可領取1張刮刮卡，消費滿1,000元可得2張刮刮卡，以此類推，獎品包括Apple手機、AirPods等，獎品數量有限送完為止，按越多機會越多，希望在按摩紓壓之餘還能享受即刮即對的樂趣。另外不限消費金額，留下評論評分，當下即可獲得精美好禮，數量有限，送完為止。

勞工局表示，此次還加碼歡慶勞動節活動，4月27日起至5月12日的周一至周五到新北輔導設置的按摩小棧或優良視障按摩院預約消費，不限金額，即可折抵100元，每天名額有限，歡迎洽各按摩小棧提早預約。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北共有152處視障按摩院及小棧、近450位視障按摩師從事視障按摩產業，為協助視障按摩師就業，市府提供一條龍輔導就業服務，除辦理按摩養成班、抒壓技能在職職業訓練專班及經營服務品質研習班，還針對視障按摩師提供關懷輔導、成立視障按摩經營輔導團提供營運協助、辦理視障按摩推廣活動，並提供按摩設備更新補助等多項措施，提昇視障按摩業服務品質及經營環境，加深消費者對視障按摩的認識與支持，呼籲大家用行動支持專業視障按摩，給予他們更多幫助。

按摩 視障 刮刮樂

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