掌北市衛生局長盡社會責任 陳彥元力推長照與預防醫學

「社會責任是很大考量」，台大醫院教學部主治醫師陳彥元點頭接掌台北市衛生局長，不只因市長蔣萬安邀請，更在於公共衛生的影響力比教育、醫療體系來得大，3月走馬上任迄今，兩大重點工作聚焦長照與預防醫學，蔣萬安的長照政見更是當務之急。

「北市聯醫體系500床規劃，不是我3月1日到任才開始啟動」，陳彥元說，蔣市長就任後，市府團隊和衛生局朝這方向進行，包含調整軟硬體設備、重新盤點資源與中央溝通等，他來接棒且朝達成第一支箭目標努力。

中央地方推動長照發展，陳彥元提到現況，有長照需求的急性病人出院後的過度期，會有照護上困難，透過各方資源善用可補強不足之處。

他指出，北市聯醫平均占床率約8成，彈性運用部份空床並轉型為長照床使用，此作法非但不會排擠急性病床的醫療服務，還能善加利用醫療資源，補足急性病人轉型到居家照護的過渡期，創造雙贏。

陳彥元說明第二支箭，鼓勵私人長照機構擴大長照量能及服務品質，明年起新設床位首年每床每月補助2萬元，藉此協助民間降低新設長照床位的困難度，同時增加北市床位。未來不單只有北市聯醫床床位會增多，整體台北市的住宿式長照資源也會持續增加。目前已研擬住宿式長照機構獎補助計畫，屆時將公告。

北市衛生局的重點工作除了長照，還有預防醫學。他說，公共衛生分段分級，預防醫學屬於前端，如果能做好，就會減少後續許多不必要的醫療支出跟浪費。明年度新作法初步規畫，如中央補助71歲免費接種肺炎鏈球菌多醣體疫苗免費接種，北市則降至63歲，此外人類乳突病毒疫苗免費施打，將擴及國中七年級男學生。

面對衛生局長新職務，陳彥元直言「工作量當然很大，與以前教學生、看病人、做研究的工作型態不同」，現在多為醫藥、衛生等行政事務，挑戰相對來得多，「畢竟掌握這麼大一條船，做了決定就要完成它，還要努力承擔成果。」

陳彥元聊及接下重責大任的兩大考量，第一是蔣市長邀請，了解其顧慮並化解，其次是社會責任，他在北市長大，受教育部、公務機關等單位栽培，應出來替社會盡一份心力。

他說，醫師與局長所盡的社會責任不同，影響力也不一樣，過去自己曾在金山分院看診12年，一周頂多100位病人，2年才能影響上萬人，而在台大醫學系教學生一年100多位，但是局長一個政策或決定要施打什麼疫苗，上萬人就會因此受惠，直言「公共衛生的影響幅度，比教育、醫療體系更大且寬廣。」