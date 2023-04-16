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新北美術館首週逾12萬人參加 未來兩周邀民共創藝術

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「KICK OFF!新北市美術館園區開放」開園首發「遇見新美」草地音樂派對，由金曲獎最佳台語男歌手許富凱(左)與新北市交響樂團，攜手帶來精采跨界演出。圖右為新北市副市長謝政達。圖／新北市文化局提供
「KICK OFF!新北市美術館園區開放」開園首發「遇見新美」草地音樂派對，由金曲獎最佳台語男歌手許富凱(左)與新北市交響樂團，攜手帶來精采跨界演出。圖右為新北市副市長謝政達。圖／新北市文化局提供

「KICK OFF!新北市美術館園區開放」開園首發「遇見新美」草地音樂派對，今由金曲獎最佳台語男歌手許富凱與新北市交響樂團，攜手帶來精采跨界演出。新北市副市長謝政達至現場與民眾共襄盛舉，號召民眾持續參與新美館豐富多樣的活動，邀請民眾將新美館成為生活中的一部分。

新北市副市長謝政達表示，昨日新北市美術館開園活動「遇見新美」音樂派對首日開放入園，入園人數就超過了3萬6000人，經統計兩日共逾12萬人參加，為讓民眾認識美術館，特別階段性對外開放第1期戶外園區及圓頂藝術空間等場域，特別透過跨界音樂的形式，邀請到許多不同領域、不同風格的歌手來新美館演出，帶給現場民眾不同的藝術饗宴，除昨日的彭佳慧、白安、旺福等，今天由家家、脆樂團，還有許富凱與新北市交響樂團帶來的跨界演出。

文化局表示，這次開園活動以「參與及共創」為題，規劃常態性展覽「做圓Making Circle」及「新朋友New Friends」也將持續開放，期間也辦理將近上百場的工作坊，歡迎民眾報名及體驗，共同享受藝術豐富多元的參與樂趣。除常態性展覽及推廣活動外，這次規劃開園系列活動，首周「遇見新美」草地音樂派對圓滿落幕，未來兩周周末還有精彩活動，有帶大家揭密園區多組公共藝術作品及裝置的「草原曼波」；以全民聚會為核心，規劃表演、野餐、共創共食及友善市集的「太陽餐桌」。透過規劃不同型態活動，展現藝術的多元豐富性，並串聯藝術與生活，讓市民朋友將藝術與生活融合。

開園限定活動「遇見新美」草地音樂派對，今日由家家、Crispy脆樂團及大嘻哈時代2:芮鯊 RapShark、Sheng tai、E1and等藝人輪番帶來精采演出，此外，呂婕菲更與鶯歌高職音研社合作，展現在地學子青春活力，並由許富凱與新北市交響樂團擔任壓軸，與民眾在新美館共度美好假日時光。

美術館 交響樂團

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