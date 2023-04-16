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缺水中...新北潑水節「不潑水」 自備水桶玩水槍大戰
新北市中和每年必辦的潑水節，因疫情停辦3年，但今年因中南部缺水，為避免水資源浪費，改辦「緬甸新年浴佛活動」，以紫檀花樹葉灑淨祈福代替潑水。更首辦「長街宴」。不過現場還是有民眾自備水桶，讓小朋友們玩水槍，享受傳統習俗，現場充滿歡笑聲。
今年由緬甸歸僑協會辦理緬甸、東南亞新住民浴佛、緬甸春節活動，雖然沒有以往的潑水活動，但改由高僧祈福、浴佛儀式及緬甸傳統的皇家舞等。國民黨主席朱立倫也到場參加，表示自己過去八年擔任新北市長時都有來參加，這樣的文化可以讓大家更團結。
活動現場也有一群來台二十幾年的媽媽們，組成舞蹈團，表演傳統舞蹈結合流行舞。這群媽媽當初是緬甸僑生來台灣念大學，畢業後就留下來至今，已經二十幾年，每個人都有兩、三個孩子，還是會利用空閒時間練習傳統舞蹈。
其中一名團員李惠玲本身也是華新街商圈發展協會秘書，她說，外界都認為潑水節是泰國的，但其實緬甸潑水節已經行之有年，往年在中和舉辦的都是潑水節，但其實浴佛、打坐都是潑水節的一環。
李惠玲表示，今年體諒南部缺水，用另一種方式來呈現，再加上緬甸目前政治局勢也是不穩定，大家希望可以藉此將福分發送出去，以往大量潑水，大家都玩瘋了，很少能聚在一起聊天，今年這方式讓人跟人之間的關係更緊密，且也首辦長街宴，是雲南少數民族的習俗，每家每戶都會把家裡東西拿出來，每桌接起來，變成長街，與左鄰右舍一起維繫感情。
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