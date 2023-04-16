海砂屋「馬偕大樓」重建落成 牧師喊：新北大翻新

台灣基督長老教會淡水教會的馬偕紀念大樓，原鑑定為海砂屋，後經拆除與原地重建，今天舉行落成啟用典禮。蔡英文總統、總統府秘書長林佳龍、立委洪孟楷和新北市議員陳偉杰等人皆出席揭幕，淡水長老教會主任牧師鄭浚豪致詞時，更說到林佳龍去年參選新北市長時的競選口號「新北大翻新」，喊「教會大翻新」。

淡水長老教會是馬偕博士設立的第一間教會，淡水長老教會主任牧師鄭浚豪致詞時細數蔡英文與林佳龍等人的協助，其中談到林佳龍時，更說林對教會十分友善跟在意，在林佳龍擔任交通部長，協助150周年出版馬偕紀念郵票。鄭浚豪更談到林佳龍去年參選新北市長時的競選口號「新北大翻新」，今天是「教會大翻新」。

鄭浚豪表示，馬偕紀念大樓的工程不易，大樓兩邊是淡水禮拜堂與滬尾偕醫館等市定古蹟，工程前提需經文資審查，再加上工程資金龐大，教會無力自主重建，在潤泰集團總裁尹衍樑協助下，以實物捐贈方式拆除，並重建馬偕紀念大樓，且鋼筋綁紮工法讓結構強度更加提升。