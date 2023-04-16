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鐵道馬接力賽開跑！追火車隊數創新高 變裝組各出奇招

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
2023新北市鐵道馬拉松接力賽今早在福隆起跑，第1棒限定女性，上午7點準時起跑。記者邱瑞杰／攝影
2023新北市鐵道馬拉松接力賽今早在福隆起跑，第1棒限定女性，上午7點準時起跑。記者邱瑞杰／攝影

2023新北市鐵道馬拉松接力賽今早在福隆起跑，每隊7人合力跑完51公里路程。今年新增「仨人組」，3人接力，選手跑步距離更長。另一項特色是北北基桃市政府也組隊，並安排4名市長跑第5棒，其中基隆市長謝國樑出國，由副市長邱佩琳披掛上陣。

新北市觀光旅遊局表示，鐵道馬今年邁入第8屆，今年高達1157隊報名，再次創下新高紀錄。市府將持續以旅跑精神，發展雙溪及貢寮地區觀光業，希望藉由這項比賽，讓各地民眾更深入認識這兩處東北角小鎮的人文特色與產業。

基北北桃市政府成立市政平台，新北市府今年邀另3地新府組隊參賽。新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台北市副市長林奕華和基隆市副市長邱佩琳，今早7點在福隆起跑點主持鳴槍開跑儀式。

鐵道馬拉松接力賽第1棒限定女性，林奕華是北市府隊第1棒，鳴槍後隨即開跑。侯友宜、張善政和邱佩琳轉往第5棒起跑點等待，台北市長蔣萬安也到場，各自等待隊友出現繼續跑。

跑界新星組成「鐵支路明星隊」也是賽事亮點之一，成員包括第1棒長跑甜心張芷瑄、第2棒鐵人夢想家吳承泰、第3棒跑步佛系教練黃俊麒、第4棒扮成神力女超人的陳榆妡、第5棒Podcast「跑步不要聽」主持人田鴻魁、第6棒有最速總經理稱號的王冠翔、第7棒長跑小巨人周鴻宇。

鐵道馬拉松也有舉辦變裝組比賽，參賽選手各自發揮巧思，相當吸睛。新北市土城義消救護分隊7名隊員，分別扮成木乃伊等角色，一來爭取得獎，更希望透過參賽，宣導防災觀念和急救知識，必要時刻救人性命。

迎接跑者回到終點福隆，觀旅局上午10點半到下午2點半在舞臺安排樂團開唱。贊助賽事的日本西武鐵道、GA黃金甲及New Balance，也在會場設攤與跑者互動，為第8屆追火車鐵道馬劃下句點。

2023新北市鐵道馬拉松接力賽今早在福隆起跑，第1棒限定女性，上午7點準時起跑。圖／新北觀旅局提供
2023新北市鐵道馬拉松接力賽今早在福隆起跑，第1棒限定女性，上午7點準時起跑。圖／新北觀旅局提供
2023新北市鐵道馬拉松接力賽今早在福隆起跑，第1棒上午7點開心出發。記者邱瑞杰／攝影
2023新北市鐵道馬拉松接力賽今早在福隆起跑，第1棒上午7點開心出發。記者邱瑞杰／攝影
2023新北市鐵道馬拉松接力賽今早在福隆起跑，第1棒限定女性，上午7點準時起跑。記者邱瑞杰／攝影
2023新北市鐵道馬拉松接力賽今早在福隆起跑，第1棒限定女性，上午7點準時起跑。記者邱瑞杰／攝影
2023新北市鐵道馬拉松接力賽今早在福隆起跑，第1棒限定女性，上午7點準時起跑。記者邱瑞杰／攝影
2023新北市鐵道馬拉松接力賽今早在福隆起跑，第1棒限定女性，上午7點準時起跑。記者邱瑞杰／攝影
2023新北市鐵道馬拉松接力賽今早在福隆起跑，新北市土城義消救護分隊人員組隊參加變裝組比賽。記者邱瑞杰／攝影
2023新北市鐵道馬拉松接力賽今早在福隆起跑，新北市土城義消救護分隊人員組隊參加變裝組比賽。記者邱瑞杰／攝影

馬拉松 鐵道

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