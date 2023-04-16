台東市長官舍建築群完工 藍綠3立委參選人同席觀禮

台東縣歷史建築寶町藝文中心「市長公館」，及「台東市長官舍建築群」修復完工，市公所今辦啟用典禮，除縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪到場致意，另前市長張國洲、賴坤成都到場，形成藍綠下屆台東立委參選人同席而坐畫面。

台東市公所今辦日式宿舍修復啟用典禮，藍營有意參選立委的張國洲及劉櫂豪到場後坐第一排，結果劉上台致詞時賴坤成到場，因前排坐滿，賴順勢坐在劉位子上，文化處長李吉崇見狀起身讓位給劉，結果讓張、劉、賴意外同框，但沒有互動。

台東歷史建築「市長公館」及「台東市長官舍建築群」，自前年7月開工修繕，工程總經費4800萬餘元，文化部補助2730萬，不足公所自籌，市長陳銘風除感謝縣政府，也感謝歷任市長、市民代表共同努力，讓台東市民有一個這麼好的文創空間。

縣長饒慶鈴表示，市公所修繕日式建築已有15棟完工，仍有部分修繕中，但她認為除了修繕，最重要是如何營運，如何讓建築走得更遠、營運得更好、讓更多人看到。

饒慶鈴說，曾去台北市金華街日式宿舍群「原台北刑務所官舍」參訪，發現台東日式建築之美、修繕工法都不輸台北，最大差異是台北有絡繹不絕人潮，期許未來能為台東日式宿舍找到更多發展空間。

賴坤成表示，20多年前任台東市長，就認為這些日式建築太美了，極力思考要如何保存，當時不僅媒體報導，他還特別找日本飛驒工匠來台修繕這些舊房舍，也讓日人知道，台東人相當珍惜文化資產。

張國洲表示，這些日式木建築都是傳統工坊，當年尼伯特颱風過後受損很嚴重，除部分屋頂受損，還有建築本體、周邊建物、景觀及防柱工程，修老屋不僅是修復，也再現台東美的文化。