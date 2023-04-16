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用路人注意！新店中安大橋更換LED路燈 明起夜間分階段封閉匝道

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北新店中安大橋17日至25日每日晚間10點至隔日上午6點，將做LED燈具更換工程，屆時將分階段封閉部分匝道，用路人須提前改道。圖／新北工務局提供
新北新店中安大橋17日至25日每日晚間10點至隔日上午6點，將做LED燈具更換工程，屆時將分階段封閉部分匝道，用路人須提前改道。圖／新北工務局提供

新北中安大橋是連結安坑、新店市區及中和的重要橋樑，每日車流量大，新北工務局表示，為提升該路段路燈照明、降低維護經費，養工處自17日至25日每日晚間10點至隔日上午6點，施作LED燈具更換工程，屆時將分階段封閉部分匝道，用路人須配合義交指揮改道行駛。

養工處說明，新店區中安大橋橫跨新店溪，該串連新店與周邊地區的交通要道，為有效減少城市的能源使用量，降低維護所需的經費，將全面汰換更新中安大橋上路燈，讓夜間照明更加明亮，保障用路人安全，也打造環保低碳城市。

養工處指出，這次LED燈具更換工程分5階段進行，每天晚間10點至隔日上午6點施工。第1階段於17日，封閉環河路北端匝道，一般車輛請改由中山路口迴轉上中安大橋；15噸以上大貨車則改由中央路口迴轉環河路後上中安大橋。

第2階段18至19日，封閉環河路南端匝道，請用路人沿環河路直行，銜接秀朗橋。第3階段20日至22日，封閉祥和路及安和路匝道，請用路人改由環河東路6段接秀朗橋通行。

第4階段23日至24日，封閉新北環快永和安康段上橋汽車匝道，請用路人改由環河東路6段直行至祥和路匝道後上中安大橋。第5階段25日，封閉溪園路上橋機車道匝道，請用路人改由溪園路反向往北接秀朗橋通行。

養工處呼籲，民眾在施工期間請配合現場設置導引牌面行駛或改道，並遵守義交管制人員指揮，以確保行車安全，施工期間所造成不便請見諒。

新北新店中安大橋17日至25日每日晚間10點至隔日上午6點，將做LED燈具更換工程，屆時將分階段封閉部分匝道，用路人須提前改道。圖／新北工務局提供
新北新店中安大橋17日至25日每日晚間10點至隔日上午6點，將做LED燈具更換工程，屆時將分階段封閉部分匝道，用路人須提前改道。圖／新北工務局提供

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