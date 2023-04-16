快訊

整理包／明天郵局領6000元開跑！7大QA一次看

上午11時26分花蓮規模4.1地震 最大震度4級

房價怎走？ 顏炳立：這期待「一點機會都沒有」

蔣萬安增500長照床政見恐跳票？ 北市衛生局：早有規劃

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安選前提出「長照三箭」政見，其中6個月內要增加北市聯醫體系長照床500床，遭北市議員質疑100%恐跳票。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安選前提出「長照三箭」政見，其中6個月內要增加北市聯醫體系長照床500床，遭北市議員質疑100%恐跳票。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安去年9月選舉期間，提出「長照三箭」政見，其中長照床位增加500床，要於6個月內完成，遭民進黨議員王閔生、林延鳳等人質疑500床長照政策100%恐跳票。衛生局表示，500床朝規劃進程陸續完成，6月底前會有約240床實體床，其餘因改建需時間，將陸續到位。

蔣萬安指出，北市一位患者等長照病床平均要2.5年，其長照三箭政策包含6個月內增加北市聯醫系統500張長期照護床位；鼓勵達聯醫醫護比標準的私人機構加入計畫，每床每月補助2萬元；需遠距通報救援設備的長者，利用坊間已有成熟保全系統，符合資格者提出申請，每人每月補助1200元。

其中，第一支箭6個月增加500張長照床位，民進黨議員王閔生對於蔣市府要提升長照覆蓋率，現在進度、如何做到提出質疑，甚至說12月底聯醫還跟蔣萬安講說做不到，直言6個月有可能嗎？批呼攏年長者。議員林延鳳指出，現在清點出來的床數不到310床，「6個月500床絕對跳票，百分之一百跳票。」

國民黨議員秦慧珠認為，蔣萬安當時政見「口開得太大」，如果說任內完成500床就不會跳票，先前她質疑衛生局長2、3個月都找不到，這事怎麼弄？直言半年內完成有點困難，但也不會苛責蔣萬安，他已經在努力做了，比前市長柯文哲時代增加，就可以給予支持，尤其政策推動辛苦，應該給他一點時間。

衛生局長陳彥元回應，蔣市長就任即開始規劃、編列預算、改善工程執行，市府早有規劃6個月500床以上的方向，但是各院區設置標準不同，加上此為連續性進程，涉及改建、追加預算等環節，現依規劃進程在做。

陳彥元說明，已實體完成的有忠孝院區廣慈園區32床，4月松德院區將擴增7床、6月忠孝院區再有一批床位，截至6月底前會新增逾100張實體長照床位，加上急性床轉置長照床，數量預估達240床。規劃上，年底還有一批床改建完成，包含進行中的陽明院區82床，明年底前再增30至40床。

陳彥元說表示，北市聯醫目前候床數不到100人，即使現有500床，也不會有500位長照病人住進來，護理人力也不可能一次到位，院方人力布建計畫進行中。市府第一次追加預算約8300萬元，未來一定會再編列，台北市長照需求是存在的，布建計劃考量早就不只500床，且不因為500床達標就停止。

對於市府回應，林延鳳認為，衛生局此言形同宣告蔣萬安「長照三箭」6個月內500床「跳票確定」，蔣13日備詢回覆「今年上半年度就會有232張床」默認跳票，而民間業者指出照顧比與需經主管機關核定的床位數皆非一蹴可及，第二支箭補助民間長照機構「增床位」恐是看得到、吃不到餅，三箭之中跳票兩箭。

衛生局長陳彥元表示，蔣市長就任即開始規劃、編列預算、改善工程執行，市府早有規劃6個月500床以上的方向。記者林佳彣／攝影
衛生局長陳彥元表示，蔣市長就任即開始規劃、編列預算、改善工程執行，市府早有規劃6個月500床以上的方向。記者林佳彣／攝影

長照 衛生局 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安增500長照床政見卡關！北市衛生局：改建需時間

議員關注大巨蛋安全與營運 北市：依法監督遠雄

蔣萬安笑稱「當立委可解決北科大校地」 王世堅：如果沒被打死

議員批國小唱統戰歌「盲目麻木」 蔣萬安：不接受扣紅帽子

相關新聞

蔣萬安增500長照床政見恐跳票？ 北市衛生局：早有規劃

台北市長蔣萬安去年9月選舉期間，提出「長照三箭」政見，其中長照床位增加500床，要於6個月內完成，遭民進黨議員王閔生、林...

影／新北鐵道馬拉松 北北基桃首長體驗「追火車」魅力

新北市鐵道馬拉松接力賽清晨在貢寮福容飯店熱鬧開跑。報名隊伍達1157隊，突破歷屆賽事新高，也吸引新北市長侯友宜、台北市長...

中市公車亭免招手微笑鈴噹 起因一名媽媽為愛催生

台中市候車亭首創「微笑鈴鐺」服務燈，讓身心障礙者、長輩等有需要者搭公車免招手，交通局表示，優化侯車亭服務燈發想是一名市民...

用路人注意！新店中安大橋更換LED路燈 明起夜間分階段封閉匝道

新北中安大橋是連結安坑、新店市區及中和的重要橋樑，每日車流量大，新北工務局表示，為提升該路段路燈照明、降低維護經費，養工...

天氣好來走走！新北美術館園區開放 今午後家家等歌手演唱4小時

「KICK OFF!新北市美術館園區開放」系列活動，昨天在知名歌手彭佳慧加持下，吸引超過千位民眾參與開園活動，今下午演唱...

新北強拆違建收費條例上路3年 市庫賺進400萬

新北市強力取締違建，去年拆除共1萬餘件，為全國之冠，市府為鼓勵民眾自拆違建，若是自拆不必收拆除費，若是被市府強拆就要收費...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦