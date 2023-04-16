蔣萬安增500長照床政見恐跳票？ 北市衛生局：早有規劃

台北市長蔣萬安去年9月選舉期間，提出「長照三箭」政見，其中長照床位增加500床，要於6個月內完成，遭民進黨議員王閔生、林延鳳等人質疑500床長照政策100%恐跳票。衛生局表示，500床朝規劃進程陸續完成，6月底前會有約240床實體床，其餘因改建需時間，將陸續到位。

蔣萬安指出，北市一位患者等長照病床平均要2.5年，其長照三箭政策包含6個月內增加北市聯醫系統500張長期照護床位；鼓勵達聯醫醫護比標準的私人機構加入計畫，每床每月補助2萬元；需遠距通報救援設備的長者，利用坊間已有成熟保全系統，符合資格者提出申請，每人每月補助1200元。

其中，第一支箭6個月增加500張長照床位，民進黨議員王閔生對於蔣市府要提升長照覆蓋率，現在進度、如何做到提出質疑，甚至說12月底聯醫還跟蔣萬安講說做不到，直言6個月有可能嗎？批呼攏年長者。議員林延鳳指出，現在清點出來的床數不到310床，「6個月500床絕對跳票，百分之一百跳票。」

國民黨議員秦慧珠認為，蔣萬安當時政見「口開得太大」，如果說任內完成500床就不會跳票，先前她質疑衛生局長2、3個月都找不到，這事怎麼弄？直言半年內完成有點困難，但也不會苛責蔣萬安，他已經在努力做了，比前市長柯文哲時代增加，就可以給予支持，尤其政策推動辛苦，應該給他一點時間。

衛生局長陳彥元回應，蔣市長就任即開始規劃、編列預算、改善工程執行，市府早有規劃6個月500床以上的方向，但是各院區設置標準不同，加上此為連續性進程，涉及改建、追加預算等環節，現依規劃進程在做。

陳彥元說明，已實體完成的有忠孝院區廣慈園區32床，4月松德院區將擴增7床、6月忠孝院區再有一批床位，截至6月底前會新增逾100張實體長照床位，加上急性床轉置長照床，數量預估達240床。規劃上，年底還有一批床改建完成，包含進行中的陽明院區82床，明年底前再增30至40床。

陳彥元說表示，北市聯醫目前候床數不到100人，即使現有500床，也不會有500位長照病人住進來，護理人力也不可能一次到位，院方人力布建計畫進行中。市府第一次追加預算約8300萬元，未來一定會再編列，台北市長照需求是存在的，布建計劃考量早就不只500床，且不因為500床達標就停止。