天氣好來走走！新北美術館園區開放 今午後家家等歌手演唱4小時

「KICK OFF!新北市美術館園區開放」系列活動，昨天在知名歌手彭佳慧加持下，吸引超過千位民眾參與開園活動，今下午演唱會歌手包括家家及金曲獎最佳台語男歌手許富凱將與新北市交響樂團跨界合作壓軸演出，演唱活動約4小時，活動現場也邀集新北在地特色市集攤位進駐。

今日下午一點半開始將由Crispy脆樂團、芮鯊 RapShark、Sheng tai、E1and、呂婕菲、家家、許富凱接續演唱，活動時間約為4小時。活動現場還有新北在地特色市集攤位進駐，如以手繪台灣消失建築為創作理念的「北島藝作」、新北特色小吃「金山芋圓王」等，希望與民眾在新美館相遇。

文化局表示，從4月15日至4月30日連續三週週末，規劃精彩的開園限定活動，希望透過不同的形式及角度認識結合藝術、生態、運動休閒的藝術園區。活動內容集結音樂、派對、野餐、市集與共創共食等內容，展現藝術的多元豐富性，並串聯藝術與生活，實踐新美館「全民美術館」的理念。