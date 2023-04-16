新北強拆違建收費條例上路3年 市庫賺進400萬

新北市強力取締違建，去年拆除共1萬餘件，為全國之冠，市府為鼓勵民眾自拆違建，若是自拆不必收拆除費，若是被市府強拆就要收費，3年來共收費約400萬元，不過新北待拆還有18萬餘件，議員表示，若涉及公安等立即危險，要優先處理。

新北市強制拆除違章建築收費自治條例實施3年，淡水區英專路5層整棟違建被強拆收費56萬餘元，面積約為900平方公尺，為5層樓、高度18公尺建物，樣態為套雅房，屋齡逾14年，為自治條例上路後收費最高案件。

新北拆除大隊表示，一年拆除1萬多件違建已是全國之冠，更占六都全年總拆除違建數量的4成，去年違建待拆數量相較2021年減少1785件，中和區南山路一處頂樓加蓋套雅房、高度3公尺違建被拆，收費高達26萬餘元居去年之冠，為95平方公尺的18年屋齡建物。

拆除大隊表示，實際拆除費用會受到違建位置、面積、材質及施工環境條件等影響，若違建緊鄰合法建物，為避免拆除造成損壞，採取搭設施工架防護並以人工方式拆除，較為費時及費工，拆除費用就會較高。

遭強拆的違建屋主表示，希望可以繼續使用不要被拆除，且去年疫情缺工缺料影響，也雇不到拆除人員因此沒辦法自拆，只好被拆除大隊拆除後繳費。

議員黃淑君表示，新北幅員遼闊，違建列管追蹤困難，但若涉及公安及危害人民居住安全的項目應積極檢討，以捍衛市民身家的安全。

議員呂家愷說，違章建築是老問題，針對有立即危險以及急迫等要件為優先處理，建議要求增列拆除費用外，建築等相關法規也應可全面性適用，以便增加彈性與便利性。