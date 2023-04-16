北北基桃平台再次發功 4座城市政府各自組隊「追火車」

2023新北市鐵道馬拉松接力賽今早在福隆起跑，北北基桃市府都組隊參賽，4地首長再次相約同台。東道主新北市長侯友宜說，希望4個城市團隊透過「追火車」，展現好體力、好精神，並合作推動各項運動賽事。

新北市政府觀光旅遊局主辦的鐵道馬拉松，今年邁入第8屆，路線跨越新北市貢寮、雙溪區，因為從福隆開跑，經過不少鐵軌路線，被稱為「追火車」馬拉松。

鐵道馬拉松接力賽由7人組隊參賽，主辦單位今年請基隆、台北和桃園市政府參加，並由市長跑長度3.8公里的第5棒。其中基隆市長謝國樑因為出國，由副市長邱佩琳下場跑基隆市府隊第5 棒。

侯友宜和桃園市長張善政、台北市副市長林奕華、基隆市邱佩琳，今早在福隆主持鳴槍開跑儀式。鐵道馬拉松接力賽第1棒限定女性，林奕華是台北市政府隊第1棒跑者。

侯友宜表示，我們這一次非常的難得，有4個縣市的首長來參加，用團隊活動來展現好體力、好精神。鐵道馬拉松每一年都很精采，在新北市貢寮沿著山線，沿著海線跟著火車一起跑，過山洞，過海邊，也看到美麗的丘陵，歡迎大家一起來追火車，

張善後說，桃園市政府非常高興能夠組隊來參加素有盛名的鐵道馬拉松，貢寮福隆非常有特色，追火車馬拉松又是另外一種味道。早年鐵道單軌行車用的「通行證」，現在變成跑馬拉松的標記，也非常有特色。4個城市可一起推行運動，讓4市民眾都能受惠。

林奕華表示，台市府組隊參賽，同時來學習新北市怎麼樣用運動，用體育帶動觀光。4市平台已經正式運作，4個城市要團結一致，互相學習。