蔣萬安增500長照床政見卡關！北市衛生局：改建需時間

台北市長蔣萬安選前喊出6個月內增加500張長照床位，屢遭議員質疑恐跳票。台北市衛生局表示，已經有具體規劃，預計6月底可增240床，其餘則需時間改建。

蔣萬安選前發布長照政見，提出6個月內增加聯合醫院500張長期照護床目標，但他當選後衛生局長懸缺超過1個月，讓國民黨籍議員秦慧珠擔心政見難以實現，民進黨籍議員林延鳳也在調閱資料後斷言百分之百跳票。

台北市衛生局長陳彥元日前接受媒體聯訪表示，500床的目標已有具體規劃，其中一部分在6月底就會達成，其餘則需要編列預算進行改建工程。

陳彥元指出，目前廣慈博愛園區有32床已經完成，4月底聯醫松德院區將新增7床，6月忠孝院區會再有一批，加上急性病床轉長照病床的數量，預計到6月底共會增加240床實體床位。

至於其餘260床，陳彥元說，今年第1次追加減預算裡已經編列新台幣8300萬元改建，預計會在今年12月完工，明年也會編列工程預算補足差額。

陳彥元強調，除了增設床位，人力也要跟上，所以聯醫正著手人力佈建計畫，且床位增設也不會到了500床就停止，因為需求仍在。