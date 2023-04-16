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影／新北鐵道馬拉松 北北基桃首長體驗「追火車」魅力
新北市鐵道馬拉松接力賽清晨在貢寮福容飯店熱鬧開跑。報名隊伍達1157隊，突破歷屆賽事新高，也吸引新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、副市長林奕華、桃園市長張善政及基隆市副市長邱佩琳等四都正副首長，各自率領市府團隊組隊參賽，現場有親子體驗「追火車」的魅力，為賽事增添更多亮點。
邁入第8屆的鐵道馬拉松接力賽的魅力，連平日忙於市政的基北北桃四都首長也都無法擋，新北市長侯友宜往例都主持鳴槍儀式後匆匆離開會場，今年首次與台北市長蔣萬安及桃園市長張善政擔任北北桃市府團隊的第五棒跑者，而基隆市長謝國樑因出國由副市長邱佩琳跑第五棒。希望藉賽事過程各自展現團結與相互扶持合作精神，並以輕鬆歡樂的氣氛讓參賽者感受到市府團隊的活力。四都市長預計在上午十點過後，於牡丹火車站附近的三貂運動公園起跑。
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