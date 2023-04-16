新北鐵道馬開跑 北北基桃4市組隊參賽

新北市鐵道馬拉松接力賽開跑，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及基隆市副市長邱佩琳也組隊參賽。侯友宜表示，這象徵4市合作又競爭，讓北北基桃會更好。

2023新北市鐵道馬拉松接力賽今天上午在福容大飯店福隆店的彩虹橋前廣場開跑，包括侯友宜、張善政及邱佩琳、台北市副市長林奕華等人都參與活動並接受媒體聯訪。

侯友宜表示，這次鐵道馬共有4市的首長參與，展現團隊好體力及好精神，一起合作運動賽事，追火車；張善政表示，能組隊來參與很有特色追火車活動，讓北北基桃一起推動體育，讓民眾都能受惠。

林亦華表示，台北市組隊參賽，這是學習如何用運動和體育來帶動觀光，4市平台已運作，也代表4市團結一致相互學習，蔣萬安也會來跑第5棒，一起參與這有意義活動；邱佩琳表示，基隆市長出訪，但基隆市也組隊參與，讓4市成為一個團隊，從小家庭變成大家庭。

侯友宜強調，平常4市合作，今天則是來競爭，很開心大家成為合作又競爭團隊，讓北北基桃會更好。

至於媒體詢及國民黨參選總統人選徵召議題，他表示，就像鐵道馬拉松一樣，一個人也許跑得會更快，但團隊一起跑，會跑得更久、更遠、更好。

侯友宜也談到協調新北市議員劉哲彰退出立委初選問題，他表示，劉哲彰為了家庭及整個團隊合作，願成全團隊，大家一起團結面對選舉，這讓他很敬佩。

新北市政府觀旅局表示，邁入第8屆的鐵道馬，持續以旅跑精神發展雙溪及貢寮地方觀光，並藉由賽事讓大家對東北角小鎮的人文特色與產業有更深的認識。今年報名隊伍數創新高，高達1157隊，基北北桃4市市府團隊也組隊參賽，為本次賽事增添了更多的亮點與驚喜。