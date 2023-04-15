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2023新北HUG市集 月老紅線、聯誼闖關明最後一天

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「彩色情人節-2023新北HUG市集」現場有35攤特色文創、美食商品，吸引許多民眾參加。圖／新北市經發局提供
「彩色情人節-2023新北HUG市集」現場有35攤特色文創、美食商品，吸引許多民眾參加。圖／新北市經發局提供

為搶攻2023年黑色情人節單身商機，經發局於4月15日至16日連續2天，在板橋府中廣場辦理「彩色情人節-2023新北HUG市集」，第一天現場有許多民眾身著黑色Dress Code一同參與，活動現場有35攤特色文創、美食商品，還有許多終結單身的相關活動，更邀請到剛發行新專輯當紅偶像男團「FEniX」現場助陣演出，吸引大批粉絲聚集，展現超高人氣。還沒來的民眾把握明天最後一天，來府中享受屬於單身貴族的情人節市集。

經發局長何怡明表示，未婚男女通常會祈求月老賜好姻緣，這次特別舉辦「月老幫幫忙」求紅線競賽，現場有不少民眾來到現場擲聖筊拚運氣，希望能獲得板橋慈惠宮祈福過的月老紅線，順利找到合適的另一半，活動中來自台北市的林先生，竟擲出7個聖筊，成為本日最大贏家，把黃金手鍊帶回家。此外，明日將與「Paktor Premium 拍拖約會吧」合作，舉辦系列聯誼闖關活動，透過現場遊戲的互動及相處，讓單身男女有更進一步認識彼此，進而找到心儀對象。

活動現場除了街頭藝人演出、文創、美食商品外，還有許多優惠好康，「地心自聊．塔羅占卜」提供戀愛占卜，配合活動推出單身半價的優惠；「禾麗紀。手作烘焙」滿300元送手作純苦巧克力杏仁布朗尼乙個。活動消費滿200元還可參加抽獎，有機會抽中膠囊咖啡機、無線吸塵器，以及現代人最需要的筋膜槍，或是兌換一份市集好禮，數量有限換完為止。

明日新北HUG市集還有一天，歡迎有興趣民眾可以一同來到府中廣場逛市集、吃美食，還有機會尋找屬於自己的MR./ Mrs. Right。

經發局長何怡明(左)與擲筊聖杯數最多者林先生合影。圖／新北市經發局提供
經發局長何怡明(左)與擲筊聖杯數最多者林先生合影。圖／新北市經發局提供

單身 情人節 新北 月老 文創 聯誼

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