新北美術館今率先開園 侯友宜與彭佳慧聯袂開箱
「KICK OFF!新北市美術館園區開放」系列活動今在新北市美術館第一期戶外園區、藝術街坊及圓頂藝術空間等地正式揭開序幕，開園儀式由新北市長侯友宜及金曲獎最佳國語女歌手彭佳慧「開箱」，打開象徵園區活動的箱子。侯友宜表示，透過今天園區開放演唱會，讓新美館首次與民眾相遇，體驗這座結合藝術、生態、運動休閒的藝術園區。
侯友宜今天在園區致詞、視察達約90分鐘，他說，系列活動從今天開始，首先開放給民眾使用的區域，是佔地約十公頃的第一期戶外園區、藝術街坊及圓頂藝術空間，有非常多的展覽和體驗活動。新北市美術館就是全民的美術館，期待民眾有個開心美好假日午後。
文化局長龔雅雯表示，新美館同時邀請策展人及創作者以「參與及共創」為題，辦理創作者進駐計畫，並規劃常態性展覽及多元的推廣活動，適合所有的民眾或親子族群，體驗藝術豐富多元的參與樂趣，並期許作為新美館開館前藝術發展及建立觀眾的基地。
文化局表示，明日也邀請金曲獎男歌手許富凱與新北市交響樂團跨界演出。從今日至4月30日連續三週週末，規劃精彩的開園限定活動，希望透過不同的形式及角度認識結合藝術、生態、運動休閒的藝術園區。活動內容集結音樂、派對、野餐、市集與共創共食等內容，展現藝術的多元豐富性，並串聯藝術與生活，實踐新美館「全民美術館」的理念。
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