快訊

華郵：美外洩機密文件顯示 早知陸偵察氣球不只一個且美方技術落後

邪惡AI「號召同伴」研發最強核武 目標「消滅人類」沒成功不停手

喊打造台灣二次經濟奇蹟！郭台銘結束訪日抵台 預計「這天」說清楚

議員關注大巨蛋安全與營運 北市：依法監督遠雄

中央社／ 台北15日電

台北大巨蛋使照取得在即，但市議員質疑公安及光害問題，以及台北市府對大巨蛋營運無主導權，批「自廢武功」。台北市長蔣萬安對此允諾依法做相關測試，並負責任督導遠雄公司。

蔣萬安首次施政報告剛落幕，多名市議員關注大巨蛋議題。無黨籍台北市議員林亮君指出，大巨蛋若發生災害，觀眾需8分鐘內離開座位區、15分鐘內撤離大巨蛋，但前台北市長柯文哲時期電腦模擬用的參數不對，要求蔣萬安具體承諾做公安測試。

民進黨台北市議員許淑華指出，大巨蛋屋頂光炫問題尚未解決，鄰近的光復國小、松山文創園區辦公大樓、住戶及用路人都深受困擾，除非大巨蛋鈦板改善，且須蔣萬安親自驗收，不然不可發執照。

國民黨台北市議員游淑慧表示，當初北市議會對大巨蛋營運的附帶決議中包含運動賽事比例、設置棒球博物館、評估震動問題等，但台北市體育局的回覆都是北市府對營運無主導權、轉告遠雄參考，蔣市府團隊以大巨蛋是BOT（興建、營運、移轉）案為由放任遠雄，比柯市府團隊更自廢武功。

對此，蔣萬安指出，會依法進行相關測試，要求遠雄符合公安標準。

台北市體育局長王泓翔表示，遠雄的營運計劃書還在審，正在報核程序中，一定會負責任督導遠雄依照決議行事。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩指出，大巨蛋屋頂反光問題，預定6月改善完成，確保安全無虞並勘驗符合規定後才會發使用執照。

大巨蛋 議員 蔣萬安 BOT

延伸閱讀

蔣萬安出席城市祈禱早餐會 同框宋逸民、宋達民

上醫醫國！陳重文送上聽診器 期蔣萬安「醫好台北市」

蔣萬安笑稱「當立委可解決北科大校地」 王世堅：如果沒被打死

議員批國小唱統戰歌「盲目麻木」 蔣萬安：不接受扣紅帽子

相關新聞

新北美術館今率先開園 侯友宜與彭佳慧聯袂開箱

「KICK OFF!新北市美術館園區開放」系列活動今在新北市美術館第一期戶外園區、藝術街坊及圓頂藝術空間等地正式揭開序幕...

台北大巨蛋安全測試、光炫未解決 議員要求發照前改善

大巨蛋預計7月取得使照，不過屋頂光炫問題從至今存在，議員許淑華要求市長蔣萬安承諾，6月底完成大巨蛋鈦板改善，否則不得發照...

內湖玄聖宮遶境明登場 警估上百人參與公布交管措施

台北市內湖玄聖宮將於4月16日下午3時至晚上10時舉辦繞境祈福，警方今公布繞境路線及交通管制措施。

板橋油庫口都更案再邁一步 新北住都中心任全案管理

新北板橋油庫口地區都更討論許久，今正式委任新北住都中心統籌辦理，中心表示，未來將從旁輔導都更事業執行、銀行融資、市府審查...

台東縣府辦發言人訓練課程 局處主管真槍實彈上陣受訪

台東縣府為強化局處發言人對外發言制度及應變機制，昨辦理「發言人訓練課程」，由局處正副主管直接面對媒體實務提問，並從中意見...

路不平危及捷運橋梁墩柱？北巿議員：民眾憂變成雲霄飛車

台北市「路平」遭議。位於北市內湖路一段靠近港墘捷運站的路段，路面高低起伏幾十公分，民眾形容經過時猶如「越野障礙賽」，險象...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦