議員關注大巨蛋安全與營運 北市：依法監督遠雄

台北大巨蛋使照取得在即，但市議員質疑公安及光害問題，以及台北市府對大巨蛋營運無主導權，批「自廢武功」。台北市長蔣萬安對此允諾依法做相關測試，並負責任督導遠雄公司。

蔣萬安首次施政報告剛落幕，多名市議員關注大巨蛋議題。無黨籍台北市議員林亮君指出，大巨蛋若發生災害，觀眾需8分鐘內離開座位區、15分鐘內撤離大巨蛋，但前台北市長柯文哲時期電腦模擬用的參數不對，要求蔣萬安具體承諾做公安測試。

民進黨台北市議員許淑華指出，大巨蛋屋頂光炫問題尚未解決，鄰近的光復國小、松山文創園區辦公大樓、住戶及用路人都深受困擾，除非大巨蛋鈦板改善，且須蔣萬安親自驗收，不然不可發執照。

國民黨台北市議員游淑慧表示，當初北市議會對大巨蛋營運的附帶決議中包含運動賽事比例、設置棒球博物館、評估震動問題等，但台北市體育局的回覆都是北市府對營運無主導權、轉告遠雄參考，蔣市府團隊以大巨蛋是BOT（興建、營運、移轉）案為由放任遠雄，比柯市府團隊更自廢武功。

對此，蔣萬安指出，會依法進行相關測試，要求遠雄符合公安標準。

台北市體育局長王泓翔表示，遠雄的營運計劃書還在審，正在報核程序中，一定會負責任督導遠雄依照決議行事。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩指出，大巨蛋屋頂反光問題，預定6月改善完成，確保安全無虞並勘驗符合規定後才會發使用執照。