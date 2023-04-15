迎戰接下來汛期 新北塔寮坑二號抽水站明起試抽

新北塔寮坑溪行經新莊及樹林等都會區，近期曾有過飄惡臭問題，新北水利局表示，為預防接下來汛期情況，塔寮坑二號抽水站明日起將蓄水試抽，確保汛期機組抽排功能順暢；預計今年7月、9月還將各辦一次，期間若有異味請民眾見諒。

水利局指出，4月16日8點起，塔寮坑二號抽水站將維護管理，做汛期前蓄水試抽作業，預計至4月20日下午5點前完成，試抽期間不影響防洪操作，並派員監看塔寮坑溪及堤外抽排水情形，以降低對塔寮坑溪水質之影響，如有造成異味或觀感不佳，敬請民眾多多包涵。

水利局說明，塔寮坑二號抽水站共有5台抽水機組，每秒可抽排69立方公尺之抽水量，這次蓄水試抽作業為抽水站年度例行維護管理工作，主要測試抽水機實際抽水功能，於汛期前辦理1次蓄水試抽，確保汛期機組能正常抽排水。

另外，經濟部水利署委託水利局辦理塔寮坑二號抽水站調降操作水位之改善工程，在抽水揚程不變情形下，可以降低抽水站的啟抽水位，減少災害發生風險及增加抽水站運轉效率，改善後可與塔寮坑抽水站聯合操作、相互支援抽水，提升新莊地區的防洪功能。

水利局補充，預計於今年7月、9月再各辦理1次蓄水測試，以確認抽水站調降操作水位之實際功能，試抽期間抽水站人員將持續密切注意水位變化，隨時應變。