影／新北市美術館開箱 侯友宜讚全台最棒美術館
「"KICK OFF!新北市美術館園區開放」系列活動下午在新北市美術館第一期戶外園區、藝術街坊及圓頂藝術空間等地正式揭開序幕，開園儀式由新北市長侯友宜及金曲獎最佳國語女歌手彭佳慧開箱，打開象徵園區活動的箱子，啟動開園儀式。
新北市長侯友宜表示，新美館周邊環境整備工作已階段性完成，特規劃這次園區開放活動，希望透過階段性開放，先行向市民朋友介紹這個新的藝文休憩場域，從4月15日至4月30日連續三週週末，規劃精彩的開園限定活動，希望透過不同的形式及角度認識結合藝術、生態、運動休間的藝術園區。活動內容集結音樂派對、野餐市集與共創共食等內容，展現藝術的多元豐富性，並串聯藝術與生活，實踐新美館「全民美術館」的理念。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言