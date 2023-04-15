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影／新北市美術館開箱 侯友宜讚全台最棒美術館

攝影中心／ 記者葉信菉／新北即時報導
新北市美術館下午進行開園儀式，開園儀式由新北市長侯友宜（右）及金曲獎最佳國語女歌手彭佳慧（左）開箱，打開象徵園區活動的箱子，啟動開園儀式。記者葉信菉／攝影
新北市美術館下午進行開園儀式，開園儀式由新北市長侯友宜（右）及金曲獎最佳國語女歌手彭佳慧（左）開箱，打開象徵園區活動的箱子，啟動開園儀式。記者葉信菉／攝影

「"KICK OFF!新北市美術館園區開放」系列活動下午在新北市美術館第一期戶外園區、藝術街坊及圓頂藝術空間等地正式揭開序幕，開園儀式由新北市長侯友宜及金曲獎最佳國語女歌手彭佳慧開箱，打開象徵園區活動的箱子，啟動開園儀式。

新北市長侯友宜表示，新美館周邊環境整備工作已階段性完成，特規劃這次園區開放活動，希望透過階段性開放，先行向市民朋友介紹這個新的藝文休憩場域，從4月15日至4月30日連續三週週末，規劃精彩的開園限定活動，希望透過不同的形式及角度認識結合藝術、生態、運動休間的藝術園區。活動內容集結音樂派對、野餐市集與共創共食等內容，展現藝術的多元豐富性，並串聯藝術與生活，實踐新美館「全民美術館」的理念。

新北市長侯友宜表示，新美館周邊環境整備工作已階段性完成，特規劃這次園區開放活動，希望透過階段性開放，先行向市民朋友介紹這個新的藝文休憩場域。記者葉信菉／攝影
新北市長侯友宜表示，新美館周邊環境整備工作已階段性完成，特規劃這次園區開放活動，希望透過階段性開放，先行向市民朋友介紹這個新的藝文休憩場域。記者葉信菉／攝影

美術館 野餐 侯友宜

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