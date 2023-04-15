台北大巨蛋安全測試、光炫未解決 議員要求發照前改善

大巨蛋預計7月取得使照，不過屋頂光炫問題從至今存在，議員許淑華要求市長蔣萬安承諾，6月底完成大巨蛋鈦板改善，否則不得發照。議員林亮君指出，觀眾席設計不符合建築技術，應在啟用前壓力測試，模擬4萬人「8分鐘內離開座位區，15分鐘內撤離巨蛋」，確保公共安全。

台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩回應，大巨蛋屋頂反光問題刻正由遠雄巨蛋公司積極改善中，預定於今年6月完成改善，市府會在確保安全無虞前提下，並經勘驗符合規定後，始核發使用執照。

安全性測試部分，陳世浩說，依內政部函釋，大巨蛋屬於體育館，不受建築技術規則設計規範，但如果以後辦演唱會等活動，市府將要求遠雄公司依「台北市大型群聚活動管理條例」相關規定提出申請，先從1萬人開始進行分級壓力測試，再逐漸增加至4萬人，確保公共安全。

許淑華指出，大巨蛋屋頂光炫問題從2019年至今尚未解決，使光復國小116間教室中，就有高達45間受到影響，且操場、屋頂和運動場同樣遭受光害，迫使3000個孩童得在光炫下學習，影響教學品質。

許淑華表示，大巨蛋周邊松菸文創園區的辦公大樓、光復南路與忠孝東路等重要幹道上的來車、用路人，以及周遭區域住戶也都深受困擾，甚至可能導致交通意外，如今大巨蛋一再出問題，現在鈦版塗漆才進行不到一半，要求蔣萬安應於6月底完成鈦板改善，並親自到場驗收，確定改善前不得核發大巨蛋使用執照。

另外，大巨蛋的公安問題也被外界質疑，林亮君說，遠雄在之前的投資計畫書中，有極大比例將做為演唱會場館使用，觀眾席設計卻不符合建築技術規則，由於觀眾席位置不在球場內，演唱會時最熱門的座位又在舞台前搖滾區，若發生狀況，觀眾得要往上逃生10.5公尺，安全性就會有問題。

林亮君表示，當災難發生時，大巨蛋內的觀眾必須要在「8分鐘內離開座位區，15分鐘內撤離巨蛋」，這是根據國際標準訂定，以及考量到火警發生時建物內濃煙遮蔽及火勢蔓延的速度。在柯市府時期過於樂觀的參數設定進行防災電腦模擬，假設災難大家都能理性逃生，模擬結果肯定失真，過去就遭到議員與專家質疑是在「放水」。