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內湖玄聖宮遶境明登場 警估上百人參與公布交管措施

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
台北市內湖玄聖宮將於4月16日下午3時至10時舉辦繞境祈福，警方預估將吸引上百人參與，今公布繞境路線及交通管制措施。圖／警方提供
台北市內湖玄聖宮將於4月16日下午3時至10時舉辦繞境祈福，警方預估將吸引上百人參與，今公布繞境路線及交通管制措施。圖／警方提供

台北市內湖玄聖宮將於4月16日下午3時至晚上10時舉辦繞境祈福，警方今公布繞境路線及交通管制措施。

繞境路線：

（一）下午3時至5時：

環山路一段（西湖國中旁）-右轉內湖路一段411巷-經正崇宮-左轉麗山街348巷-右轉內湖路一段591巷-左轉內湖路一段591巷11弄-經麗山慈雲宮-左轉內湖路一段629巷-左轉內湖路一段629巷40弄-右轉麗山街328巷-右轉港華街-麗山國中後門。

（二）下午5時30分至10時：

麗山國中後門（港華街）-直行港墘路37巷-右轉內湖路二段103巷-右轉麗山街37巷-右轉內湖路一段737巷-右轉內湖路一段737巷61弄-經內湖聖母殿-左轉麗山街-經順天總堂-左轉麗山街62巷-右轉內湖路一段737巷-桂竹宮-環山路三段上車。

警方表示，員警將視現場活動及交通狀況，針對管制路段及周邊道路實施彈性交通管制，呼籲民眾車輛配合現場員警及義交人員指揮，提前規劃改道行駛；行人通行路口請利用行人穿越道，且駕駛車輛行經路口時，遇行人穿越道有行人通行時，應暫先停讓行人優先通行，以維護交通安全與秩序。

內湖 北市

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