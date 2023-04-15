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板橋油庫口都更案再邁一步 新北住都中心任全案管理

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北住都中心董事長陳純敬率隊至板橋油庫口都更案現勘。圖／新北住都中心提供
新北住都中心董事長陳純敬率隊至板橋油庫口都更案現勘。圖／新北住都中心提供

新北板橋油庫口地區都更討論許久，今正式委任新北住都中心統籌辦理，中心表示，未來將從旁輔導都更事業執行、銀行融資、市府審查等「一條龍」服務；該案更新會也說，都更不容易，感謝中心逐戶說明。據了解，該案整合已達九成，接下來會努力說服其他住戶。

板橋油庫口地區位處板橋核心區域，緊鄰捷運新埔站、中山國中學區等，區域生活機能佳，但區內多為幾十年老舊公寓，急需都更。據了解，油庫口都更案占土地約690坪，共有40戶，目前已有九成住戶有意參與都更，其餘戶也正努力說服中。

住都中心表示，居民已有高度共識，選擇以自力更新方式推動重建，並於今日正式委任住都中心統籌辦理都更事業。

住都中心董事長陳純敬表示，以往提到都更，觀念仍侷限在與建商合建，但近幾年在公部門法令宣傳與自力更新補助利多等因素下，有越來越多的民眾選擇以自力更新方式重建，也就是「自行出資、自地自建」的概念，針對都更專業技術部分，則委由全案管理團隊協助統籌辦理。

中心受託全案管理，就是從前期的更新會籌組，到都更事業執行，透過包含都更大聯盟在內的各個專業團隊，以及銀行融資、政府機關溝通協調，到最後的都更成果備查，用「一條龍」的專案管理服務社區。

該案更新會理事長陳祥義表示，都更是一條不容易的路，「信賴」是成功重要關鍵，今日簽約是一個重要里程碑，感謝住都中心為逐一向住戶解惑並整合意願，不辭辛勞時常駐點到晚上10點；後續作業希望市府及中心多加指導，讓該案成為民眾自力更新的範例。

住都中心補充，有意都更的社區可以透過15人連署，向住都中心申請都更法令說明會，中心會藉由「都更五部曲」，協助民眾確認重建範圍、申請鑑定評估、整合住戶意願、確認重建方式、確認開發主體，完成前期整合後，社區可視意願決定與建商合建或委建，也可選擇自力更新。

新北住都中心董事長陳純敬（左）、右為更新會理事長陳祥義（右）今代表簽約，板橋油庫口都更案正式委任新北住都中心統籌辦理。圖／新北住都中心提供
新北住都中心董事長陳純敬（左）、右為更新會理事長陳祥義（右）今代表簽約，板橋油庫口都更案正式委任新北住都中心統籌辦理。圖／新北住都中心提供
新北住都中心協助板橋油庫口社區召開會員大會。圖／新北住都中心提供
新北住都中心協助板橋油庫口社區召開會員大會。圖／新北住都中心提供

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