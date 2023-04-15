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台東縣府辦發言人訓練課程 局處主管真槍實彈上陣受訪

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣府為強化局處發言人對外發言制度及應變機制，昨辦理「發言人訓練課程」，由局處正副主管直接面對媒體實務提問，並從中意見交流。記者尤聰光／攝影
台東縣府為強化局處發言人對外發言制度及應變機制，昨辦理「發言人訓練課程」，由局處正副主管直接面對媒體實務提問，並從中意見交流。記者尤聰光／攝影

台東縣府為強化局處發言人對外發言制度及應變機制，昨辦理「發言人訓練課程」，由局處正副主管直接面對媒體實務提問，並從中意見交流。有局處長說，「看到這麼多攝影機還是會緊張」。

縣府秘書長盧協昌表示，局處發言人面對媒體時，往往因緊張及準備不足，資訊傳遞往往失真，甚至產生誤解，因此，縣府主動舉辦課程，期望提升局處主管的應變能力，給予對外正確訊息。

「發言人訓練課程」分為教育訓練及實務訓練，縣府20個局處正副主管授課；先由講師講述發言人的重要性與工作事項，隨後則由多家媒體針對各局處工作事項及議題直接提問實務訓練。

由於實務訓練的提問是沒有經過安排，局處主管面對媒體犀利的問題，難免還是會緊張卡卡，但大多主管還是能從容應對；過程中針對肢體語言動作、語調和服裝儀容等與媒體做意見交流。

「看到這麼多攝影機還是會緊張。」有局處長說，電話受訪和直接面對面受訪真的不一樣，這個體驗讓他印象深刻，也受益不少。另有副處長表示，發言人有這麼多眉眉角角，真的不能亂發言。

主管

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