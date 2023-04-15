台南月老牽線單身聯誼搶手 報名全面喊卡

台南市政府和聖母廟5月將首度合辦月老牽線單身聯誼，哪知1天逾200名男性報名後緊急喊卡，女性報名也在昨晚滿100人後截止，如今將進入資格審查，擇定入選的報名男女。

台南市政府民政局和土城正統鹿耳門聖母廟首度攜手，預定5月21日在聖母廟月老殿合辦單身聯誼，對象是20歲至45歲的台南男女（設籍或就業），4月12日中午開放報名，26日晚上6時截止，男女名額各60人。

未料消息曝光後，男性報名踴躍，12日中午過後不到4小時，已有169名男性報名，13日增至201人，只能緊急喊卡，不再受理。

反觀女性「先冷後熱」，12日當天不到30人報名，經過民政局宣傳報名男性條件後，截至昨天下午2時30分增至63人，但至昨晚6時滿100人，主辦單位也立刻截止受理報名。

民政局人員今天告訴中央社記者表示，報名男女必須經過資格審查，各取前60人，如今將進入資格審查的程序，擇定入選的報名男女，預定5月10日公布名單。

民政局原訂報名時間是2週，但僅2天半時間，男性報名201人，女性100人，熱門程度超過主辦單位預期。