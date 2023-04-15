路不平危及捷運橋梁墩柱？北巿議員：民眾憂變成雲霄飛車

台北市「路平」遭議。位於北市內湖路一段靠近港墘捷運站的路段，路面高低起伏幾十公分，民眾形容經過時猶如「越野障礙賽」，險象環生，尤其一旁有捷運梁柱，有下陷安全疑慮，「會不會變成雲霄飛車？」台北市議員李明賢將前往會勘。對此，北市新工處、捷運公司均表示，捷運橋梁墩柱結構，皆設置基樁並打入岩盤，不會隨地表下沉。

李明賢說，為此他多次詢問，捷運局一再解釋內湖早年是沼澤地、地面會有下陷，暫無影響捷運行車安全；然而，該路線逐年下陷越來越嚴重，不論騎車或開車造成顛波危險。

另外，地方人士也提出質疑，若是路段逐年下陷，安全係數是多少？是否設機器監控？另外，造成下陷的原因為何？一旁仍有工地進行，是否有連帶關係？結構安全能否補強？捷運行車安全如何確保？

基於此，阿賢下周也將邀集捷運局等相關單位現地會勘，至少，找出路面下陷的真正原因，還不是推給歷史因素，如此再來擬定解決方案。

對此，新工處表示，依監測結果，民國103年至106年，內湖路一段每年的沉陷速率大約是2到3公分，107年至109年則已經每年不到1公分，由監測資料顯示是已經趨於穩定的狀態。依監測報告書建議，沉陷管理容許值為每年2.5cm，警戒值為每年2.0cm。

北捷表示，文湖線捷運橋梁墩柱結構，基礎型式皆設置基樁並打入岩盤支撐高架橋梁，不會隨著地表沉陷而下沉。每月皆執行文湖線捷運橋梁設施巡檢，經查近期港墘站至西湖站區段橋梁檢查結果均無異常情形。

另外，文湖線西湖站與港墘站間，列管之鄰近建物「松達內湖區內湖段策略性產業新建工程」，依據大眾捷運系統兩側禁建限建辦法，應定期辦理捷運橋墩設施監測，並將監測報告提送主管機關捷運局，該案相關監測數據變化量均在管理值範圍內，顯示目前施工過程對捷運結構影響控制在穩定安全範圍。