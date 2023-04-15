快訊

考生注意！分發入學各系名額公告 這系採地理誤植物理

影／日相岸田文雄助選驚傳爆炸聲！警方壓制1男 現場畫面曝

比年輕人更黏手機！這群人手機送修9成希望「立刻到手」

安坑輕軌機櫃日前冒煙 新北捷公司公布處理異常SOP

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
安坑輕軌在3月已正式營運。本報資料照片
安坑輕軌在3月已正式營運。本報資料照片

五泰輕軌可行性研究昨獲行政院核定，新北市的三環六線持續更新進度中。不過，上個月正式營運的安坑輕軌卻在日前發生機櫃冒煙意外，所幸無乘客受傷。為了避免類似情況再發生，新北市捷運公司也公布發現異常狀況時的處理SOP，並已針對所有車站不斷電設備及相關設備全面檢查，後續也會照例行巡檢模式進行安全檢測。

安坑輕軌K6安康站7日晚間9點50分，發生地面層不斷電系統電池室機櫃冒煙，10點20分解除異常狀況，全線在10點55分恢復全線正常營運。新北捷運公司當時表示，站體異常造成旅客不便，已請承包廠商對該異常狀況檢查，避免類似情形再次發生。

捷運公司表示，若發現異常狀況的SOP為以下，首先當行控中心收到相關訊息後，會確認是否影響旅客及路人週遭環境安危，隨即通知線上人員與維修人員確認，並斷電隔離與維修。

捷運公司也說，事件發生後，已針對所有車站不斷電設備及相關設備進行全面檢查，目前所有設備皆正常，後續也會持續依照例行巡檢模式進行安全檢測。

安康輕軌日前晚間發生配件系統冒煙，後來恢復全線正常營運。本報資料照片
安康輕軌日前晚間發生配件系統冒煙，後來恢復全線正常營運。本報資料照片

安坑輕軌 捷運

延伸閱讀

安坑達觀山腳下 阿嬤ㄟ紅磚厝品一杯手沖咖啡

不願悲劇再發生！脫逃狒狒事件檢討會 桃園要中央訂SOP

安坑輕軌列車公共藝術主題劇場表演 親子共同體驗探索《蛙蛙的秘密驚喜》

安坑輕軌高架橋下火警 新北捷：電池室機櫃冒煙

相關新聞

蔣萬安出席城市祈禱早餐會 同框宋逸民、宋達民

台北市長蔣萬安今天出席「2023台北城市祈禱早餐會」，多位教會領袖、牧者為他按手禱告，求神賜福台北市施政與市民有神的恩典...

行走三重車路頭街涵洞險象還生 後天起封閉施工增設

新北三重車路頭街涵洞為穿越國道一號要道，但洞內無人行道，民眾穿越險象還生，經市府會勘後決定增設。新北工務局指出，工程從4...

安坑輕軌機櫃日前冒煙 新北捷公司公布處理異常SOP

五泰輕軌可行性研究昨獲行政院核定，新北市的三環六線持續更新進度中。不過，上個月正式營運的安坑輕軌卻在日前發生機櫃冒煙意外...

綠批當選靠阿公 蔣喊尊重選民智慧

台北市長蔣萬安昨赴市議會備詢，民進黨議員數度圍繞「蔣家DNA」猛攻，批蔣「當選靠阿公，市政不用功」、還引前總統蔣經國名言...

公有市場爆自治會溢收電費 攤商怒

北市某公有市場自治會溢收電費，引攤商不滿，市議員洪婉臻指出，市場處出事才介入，且各市場的電費抄表方式都不同，批市場處平時...

歷時13年 五泰輕軌可行性研究核定

新北市「三環六線」中的五股泰山輕軌可行性研究歷時13年，昨獲行政院核定，地方希望盡快動工，可串連捷運中和新蘆線等路網，市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦