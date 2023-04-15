安坑輕軌機櫃日前冒煙 新北捷公司公布處理異常SOP
五泰輕軌可行性研究昨獲行政院核定，新北市的三環六線持續更新進度中。不過，上個月正式營運的安坑輕軌卻在日前發生機櫃冒煙意外，所幸無乘客受傷。為了避免類似情況再發生，新北市捷運公司也公布發現異常狀況時的處理SOP，並已針對所有車站不斷電設備及相關設備全面檢查，後續也會照例行巡檢模式進行安全檢測。
安坑輕軌K6安康站7日晚間9點50分，發生地面層不斷電系統電池室機櫃冒煙，10點20分解除異常狀況，全線在10點55分恢復全線正常營運。新北捷運公司當時表示，站體異常造成旅客不便，已請承包廠商對該異常狀況檢查，避免類似情形再次發生。
捷運公司表示，若發現異常狀況的SOP為以下，首先當行控中心收到相關訊息後，會確認是否影響旅客及路人週遭環境安危，隨即通知線上人員與維修人員確認，並斷電隔離與維修。
捷運公司也說，事件發生後，已針對所有車站不斷電設備及相關設備進行全面檢查，目前所有設備皆正常，後續也會持續依照例行巡檢模式進行安全檢測。
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