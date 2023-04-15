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行走三重車路頭街涵洞險象還生 後天起封閉施工增設

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北三重車路頭街涵洞為穿越國道一號要道，但洞內無人行道，民眾穿越時險象還生。圖／新北工務局提供
新北三重車路頭街涵洞為穿越國道一號要道，但洞內無人行道，民眾穿越時險象還生。圖／新北工務局提供

新北三重車路頭街涵洞為穿越國道一號要道，但洞內無人行道，民眾穿越險象還生，經市府會勘後決定增設。新北工務局指出，工程從4月17日起至5月11日，每天上午9點至下午4點施工，屆時涵洞內雙向車道將全時段封閉，汽機車須提前改由永福街、力行路2段、大勇街及國道路1段通行，行人則無須改道。

工務局指出，三重區車路頭街涵洞為附近居民穿越國道一號高速公路的要道，涵洞內沒有實體人行道，行人需藉由兩旁側溝穿越涵洞，非常危險。為保障行人通行安全及減少事故發生，養工處邀集交通局、三重區公所、地方民意代表及里長等相關單位會勘取得共識後，在涵洞內單側增設寬度95公分實體人行道，並調整涵洞內車道配置及側溝形式，以提升通行安全。

養工處指出，車路頭街涵洞增設人行道工程將於4月17日至5月11日施工，為提升施工效率、縮短工期，涵洞內雙向車道（自強路3段76巷至國道路1段）於施工期間每天上午9點至下午4點，採全時段封閉，僅提供行人使用，欲穿越涵洞的汽、機車須改由永福街、力行路2段、大勇街及國道路1段通行。

養工處提到，施工期間F303公車（雙向）路線（聯華街至車路頭街），將改行駛三和路4段160巷、自強路3段及國道路1段，不影響公車停靠站位。為確保安全，請用路人提前並依照施工指示牌面改道通行，並遵守現場交維管制人員導引，施工期間造成不便敬請見諒。

新北三重車路頭街涵洞為穿越國道一號要道，但洞內無人行道，民眾穿越時險象還生。圖／新北工務局提供
新北三重車路頭街涵洞為穿越國道一號要道，但洞內無人行道，民眾穿越時險象還生。圖／新北工務局提供

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