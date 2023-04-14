恩恩追思會默哀81秒 恩恩爸哽咽：永不放棄追真相

新北市感染COVID-19過世男童「恩恩」追思會今晚舉行，會中默哀81秒藉以凸顯被延誤81分鐘的就醫過程。「恩恩爸」指出，除表達對「恩恩」的送行與懷念，永不放棄追真相的努力。

新北市中和區2歲男童「恩恩」去年4月感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），送醫搶救不治，「恩恩」的父親事後追查救護車延遲81分鐘才到達送醫的過程。

「恩恩」的父親今晚在板橋車站旁的萬坪都會公園溜冰場舉辦追思會持續追查真相，包括醫師、立委、新北市議員、義務律師、關心的民眾等參加追思，並在紀念牆貼上小紙條，寫上祝福的話語，還獻花、點燈並默哀81秒，藉以凸顯被延誤81分鐘的就醫過程。

他致詞時表示，1年前「恩恩」離開時，因為是染疫者，家屬無法親自送「恩恩」離開；至今過世滿1週年仍無法獲得新北市政府對「恩恩」或他的道歉、慰問、關懷，就好像空氣一般不曾發生此事；他盼透過追思會對「恩恩」獻上祝福，說出心裡的話。

「恩恩」的父親並逐一點名、感謝在網路及現實生活中支持者與民意代表給予鼓勵打氣並提供諮詢資源，但「害人的送醫SOP（標準作業流程）」的制訂者，難道無法以法律苛責嗎。

他說，身為父親只能吞下委屈的淚水，他不希望以後大家也會面對類似「恩恩」案的遭遇；未來追真相的過程雖是一堵高牆，但永遠不放棄努力。