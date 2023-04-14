公有市場爆自治會溢收電費攤商怒 議員批：市場處失職

日前周刊爆出北市某公有市場自治會電費溢受，市場處事後才向各市場索取近6期電費資料，讓攤商相當不滿。北市議員洪婉臻今在議會質詢時，指市場處出事才介入，調資料才發現，各市場的電費抄表方式都不同，痛批市場處平時不管理就是失職。市長蔣萬安回應，會要求市場處全面瞭解，1周內完整向議員報告。

洪婉臻指出，北市公有市場得自治組織受市場處監督，卻發生有自治會溢收電費，雖然還在調查中先無罪推定，但若沒狀況，為何攤商會群起激憤抗議、投訴，像是「出事了，難怪今天管理員（市府單位）打電話來問，請問市場電費怎麼收」、「因為議員索資，要求各市場提供近6期費用、度數」

洪婉臻說，電費溢收事件被周刊踢爆後，市場處才去問每個公有市場自治會，攤商認為市場處擾民，也代表相關單位從來沒關心過市場電費問題。近6期就是1年的電費，整整1年都沒管理掌握，什麼都不知道，攤商也說「市府真的很糟糕，一定要等到出事才會關心，現在又叫大家趕快交資料，是當我們太閒沒事整天翻資料嗎？」

市場處長陳庭輝回應，因為事發後當然要去詢問、調查，跟自治會要資料又不給，不給就沒資料可以回答議員，「到底要我怎麼做呢？」

洪婉臻表示，中正萬華區14座公有市場就有多種抄表和繳費方式，台電負責抄表的有7座市場、物管自己抄表的有環南市場，其它還有台電+自治會一起抄表的、台電+攤商一起抄表，新生市場則是攤商自己抄表，究竟產發局要如何監督、市場處要如何落實管理和核實機制，難道市場處沒有失職嗎？

蔣萬安表示，會在1周內要求市場處全面瞭解每個公有零售市場的電費抄表、計價與繳費狀況，不會只針對個案，1周內向議員完整報告。