台水公司推資產活化 五福路商五土地公開招租開發

位於高雄市五福一路的台水舊宿舍，隨著時代變遷已閒置多年，為提升資產使用效能，台水公司今天舉行「高雄市苓雅區林德官段1454、1454-1地號土地標租案」招商說明會，吸引多家廠商報名與會交流意見，包括零售、文創、開發及營造等相關業者均看好基地未來發展前景。

台水公司表示，本案標租基地位於五福一路及光華一路交叉口，招商面積809坪，屬第五種商業區（建蔽率70％，容積率840％），基地緊鄰自來水公園、文化中心高師大生活圈、五福及光華路商業軸帶，商圈機能發展成熟，並有橘線及未來黃線雙捷運行經，大眾運輸機能便利，具備商業進駐優勢。

台水公司本次招商標租土地，初步規劃以15年為一次租期，得優先續租，希望透過引進民間資源與創意，導入多元商業經營開發，以提昇台水資產運用效能，增闢新財源，並帶動改善都市環境敦親睦鄰、兼顧地方經濟繁榮發展共好之局面，詳情可洽台灣自來水股份有限公司第七區管理處網站。