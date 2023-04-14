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拔15支電線杆 汐止樟樹一路恢復乾淨天際線

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止樟樹一路沿線15支電線杆拔除完成，還給民眾乾淨的天際線，也讓用路人有更好的行走環境。 圖／觀天下有線電視提供
汐止樟樹一路沿線15支電線杆拔除完成，還給民眾乾淨的天際線，也讓用路人有更好的行走環境。 圖／觀天下有線電視提供

汐止樟樹一路居住人口多，不過，一直以來，沿線的電線桿林立，影響交通，密密麻麻的電線也影響市容，所以，這幾年在地方的爭取下，台電也進行電纜下地，並且也將沿線15支電線杆拔除完成，還給民眾乾淨的天際線。

厚德里長陳有諒說，樟樹一路電桿已經下地，現在只剩下一支是電信的，七月會移除掉，電纜地下化後，整個天際線變乾淨，看起來沒有密密麻麻的電線，非常感謝新北市政府及新北市議員白珮茹的幫忙。

新北市議員白珮茹表示，樟樹一路電纜下地從222號一直到路尾世代名門這一段，從109年到現在，里長及地方民眾都非常關心，終於在本月完成了電線桿下地，完成後天際線變的比較漂亮，也非常感謝學校的配合擺放一些設施，讓整個地下化能夠順利推動進行，也很感謝台電的配合，當然，很多路段都需要電纜下地，也會陸續跟市府經發局、相關單位來協調，希望電桿下地能陸陸續續來推動，不止讓整個環境更好，也讓用路人有更好的行走環境。

白珮茹 議員 汐止

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