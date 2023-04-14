國有地閒置 汐止自強里志工樂當園丁綠美化

汐止區環山路有一處閒置好久的國有地，在重新整頓後，最近里長也動員了志工種花綠美化，種的種類還不少，有金針花、孤挺花、巴西鳶尾花等等，要讓週邊景觀都變好。

原本閒置的國有地，現在整個大變身，先是重新整地後，接下來就交給里長、鄰長、志工去植栽綠美化，利用最近是栽種的好時節，住在一旁的鄰長，本身就是很愛拈花惹草的人，平時種了不少花花草草，這次他不但出力，還出花苗，將家裡菜園的巴西鳶尾花、金針花都移植不少過來，為的就是這閒置用地變美。

自強里長康金龍表示，環山路旁本來是一塊雜草叢生的地，尤其雜草、芒花長的很茂密，所以，請鄰長、清潔隊相關單位來幫忙，把雜草清除後，就請鄰長義工來種植，有金針花、鳶尾花、茶花，還有白珮茹議員也有提供一些杜鵑花，將這裡進行綠美化，都是用最省錢的方式，還有大部分的花都是鄰長家移植過來，所以，這些花苗都不需要用錢，現在種的差不多了，以後花開就很漂亮。