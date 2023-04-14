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藝起來三芝興華驛站 「賦得櫻陶」聯展限時展出中

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
興華驛站的「賦得櫻陶」陶藝聯展展示多樣陶藝與繪畫作品，歡迎民眾休假來到三芝感受在地獨特的藝術氛圍。 圖／紅樹林有線電視提供
興華驛站的「賦得櫻陶」陶藝聯展展示多樣陶藝與繪畫作品，歡迎民眾休假來到三芝感受在地獨特的藝術氛圍。 圖／紅樹林有線電視提供

四月春暖花開適合外出走走，三芝區公所自即日起至4月18日邀請北海岸藝術家駐點興華驛站「農業及藝術教育中心」策畫「賦得櫻陶」陶藝聯展，現場展示多樣陶藝與繪畫作品，歡迎民眾休假來到三芝感受在地獨特的藝術氛圍。

三芝區賴小萍表示，三芝好山好水，幽靜的生活步調近年來吸引許多藝術家遷入定居，逐漸形成芝蘭藝術村、芝柏藝術村、圓山頂藝術村及楓愛林藝術村四大聚落，文化底蘊渾厚。區公所為支持在地農藝，於今年初啟用興華驛站農業及藝術教育中心，提供藝術家展示空間，並定期舉辦展覽或體驗課程，讓喜愛藝文的民眾能藉此機會與在地藝術家交流。

這場「賦得櫻陶」展覽，邀請八甲窯許俊翔、十八份窯林育生、柴燒陶藝洪健源、木子盛陶藝工作室李振盛及漂木空間楊樹森等知名文創藝術家，融合在地農業及藝術元素共同展出，包含柴燒陶藝、天目技藝及漂木彩繪等，創作出蘊含在地文化的櫻花季文創作品，充分展現三芝區農業與藝術共賞的在地特色。

二號空間青年培力工作站江玉誠表示，透過在地櫻花季活動與北海藝創協會結合，匯聚藝術文創工作者能量，融合在地藝文特色，展現出富含藝術文化等內涵之原創加值效益，並且兼具一元多用的設計理念，讓在地藝術文創作品，更多樣化的存在於生活之中。

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