五泰輕軌可行性研究核定 侯友宜：推動北台灣向前

新北市「三環六線」五股泰山輕軌可行性研究歷時13年，今獲行政院核定，新北市長侯友宜稍早在臉書發文表示，「五泰輕軌可行性研究核定，推動北台灣向前進！」

侯友宜表示，新北市是北台灣一千萬人口的中心點，同時為推動北台灣共好的關鍵火車頭，五股、泰山地區則是當中的核心引擎，不僅地方要建設，捷運軌道更扮演串接區域交通及經濟產業的任督二脈。

侯友宜說，地方民眾期待多年的五泰輕軌，在新北市努力爭取下，地方、中央攜手合作，盼來可行性研究核定，為了加速軌道建設，新北市已先行啟動綜合規畫作業，未來將爭取2年內完成綜合規畫中央核定，朝向核定後6年完工通車目標、2030願景邁進。

侯指出，五泰輕軌除行經三重、蘆洲、五股、泰山等地區，未來也將與泰板輕軌連結，提升民眾交通便利性，吸引產業進駐，帶動區域發展，「以新北市為核心，推動北台灣持續向前進。」