快訊

PLG／林書豪29分加神抄截 鋼鐵人退領航猿收5連勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生質能源中心傳落腳雙溪 居民堅決反對

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區好山好水，生質能源中心傳要設立在雙溪精華地帶，前後都有居民有機農作還有荷花田等觀光景點，地方一面倒不贊成。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區好山好水，生質能源中心傳要設立在雙溪精華地帶，前後都有居民有機農作還有荷花田等觀光景點，地方一面倒不贊成。 圖／觀天下有線電視提供

為拓展多元化的廚餘再利用管道，新北市環保局規劃結合民間力量共同建置廚餘生質能源中心，只是廠商初步選址在雙溪，消息一出讓地方相當反對，認為雙溪好山好水，更是新北市後花園，如果建置生質能源中心，必定對地方帶來破壞，希望有關單位能審慎評估。

新北市政府規劃與民間合作的生質能源中心，是兼具廢轉能，有助於與全球同步朝淨零碳排方向轉型，預計每日處理200公噸廚餘等有機廢棄物，結合沼氣發電技術，除能妥善處理廚餘，更兼具廢轉能、綠電減碳的雙重效益，此建設雖立意良善，但是傳出廠商有意落腳興建在雙溪，讓地方一面倒不贊成。

目前廠商屬意平林里活動中心旁約一點多公頃的農地，平林里里長黃添松就說，生質能源中心政策立意良善，但選址於雙溪精華地帶，前後都有居民有機農作還有荷花田等觀光景點，真的覺得很不恰當，希望有關單位要審慎評估，不要破壞雙溪僅有的好山好水好風景。

雙溪區區長林銚傑說，雙溪居民認為在水質水源保護區裡建置生質能源中心，會影響環境造成後續很多問題，因此都是一面倒反對，那區公所也會將民眾的意見轉知給市府，是否能請廠商另覓適當地點。

廚餘 廢棄物 新北

延伸閱讀

「蟑螂爬身也無力處理」她肌萎症爭助理時數 新北市不上訴全案確定

高山旅遊亂象…水漾森林如化糞池 廚餘倒高山野溪

雙溪不厭亭一通救命電話 雞婆運將還原經過他這麼說

女子新竹搭計程車 凌晨雙溪不厭亭下車 運將報案救回她

相關新聞

蔣萬安笑稱「當立委可解決北科大校地」 王世堅：如果沒被打死

民進黨北市立委初選上演議員王世堅、立委何志偉「堅偉大戰」，王世堅下午赴市議會質詢，針對建國啤酒廠土地回饋北科大一案，希望...

赴議會答詢再動怒 蔣萬安還嗆議員「講3次，代表很重要」

台北市政府在台灣燈會期間邀請上海團來台賞燈，但行程卻被質疑大搞黑箱，且疑似臨時更改行程，讓媒體撲空。台北市長蔣萬安下午赴...

吉林里赤皮寮農路年久失修 貢寮公所分階段改善

貢寮區吉林里全里都屬於山區，地廣人稀，但因為有不少知名景點所以近期人車增加不少，在往赤皮寮的農路上，因為年久失修破損嚴重，所以近期貢寮區公所就分階段進行改善。

生質能源中心傳落腳雙溪 居民堅決反對

為拓展多元化的廚餘再利用管道，新北市環保局規劃結合民間力量共同建置廚餘生質能源中心，只是廠商初步選址在雙溪，消息一出讓地方相當反對，認為雙溪好山好水，更是新北市後花園，如果建置生質能源中心，必定對地方帶來破壞，希望有關單位能審慎評估。

藝起來三芝興華驛站 「賦得櫻陶」聯展限時展出中

四月春暖花開適合外出走走，三芝區公所自即日起至4月18日邀請北海岸藝術家駐點興華驛站「農業及藝術教育中心」策畫「賦得櫻陶」陶藝聯展，現場展示多樣陶藝與繪畫作品，歡迎民眾休假來到三芝感受在地獨特的藝術氛圍...

國有地閒置 汐止自強里志工樂當園丁綠美化

汐止區環山路有一處閒置好久的國有地，在重新整頓後大變身，里長、鄰長、志工植栽綠美化，利用最近是栽種的好時節，住在一旁的鄰長，本身就是很愛拈花惹草的人，平時種了不少花花草草，這次他不但出力，還出花苗，將家裡菜園的巴西鳶尾花、金針花都移植不少過來，為的就是這閒置用地變美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦