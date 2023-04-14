生質能源中心傳落腳雙溪 居民堅決反對

為拓展多元化的廚餘再利用管道，新北市環保局規劃結合民間力量共同建置廚餘生質能源中心，只是廠商初步選址在雙溪，消息一出讓地方相當反對，認為雙溪好山好水，更是新北市後花園，如果建置生質能源中心，必定對地方帶來破壞，希望有關單位能審慎評估。

新北市政府規劃與民間合作的生質能源中心，是兼具廢轉能，有助於與全球同步朝淨零碳排方向轉型，預計每日處理200公噸廚餘等有機廢棄物，結合沼氣發電技術，除能妥善處理廚餘，更兼具廢轉能、綠電減碳的雙重效益，此建設雖立意良善，但是傳出廠商有意落腳興建在雙溪，讓地方一面倒不贊成。

目前廠商屬意平林里活動中心旁約一點多公頃的農地，平林里里長黃添松就說，生質能源中心政策立意良善，但選址於雙溪精華地帶，前後都有居民有機農作還有荷花田等觀光景點，真的覺得很不恰當，希望有關單位要審慎評估，不要破壞雙溪僅有的好山好水好風景。

雙溪區區長林銚傑說，雙溪居民認為在水質水源保護區裡建置生質能源中心，會影響環境造成後續很多問題，因此都是一面倒反對，那區公所也會將民眾的意見轉知給市府，是否能請廠商另覓適當地點。