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2寶媽也能當鈑金烤漆「黑手」！5年職訓從會計考雙技術士證照
新北市環河快速道路旁一間汽車修護廠，數名修車師傅忙碌穿梭奔波，其中一名女性身影更是穿梭在工具台與車輛間，她拿著螺絲起子彎身在計程車旁，迅速地卸除車門上的把手。45歲的江淑女原先是廠內會計，5年透過新北職訓課程，考取汽車修護丙級及乙級的雙技術士證照。
江淑女在家是兩個孩子的媽媽，但在外卻是擁有鈑金、烤漆及汽車外觀維護技能的專業「黑手」。她7年前到汽車修護廠任職會計，每天看師傅們修車，於是向師傅要求想試試看，於是挽起袖子，第一次成功拆除保險桿。
直到一年前，江淑女報名新北職訓中心開辦的「汽車修護丙級證照輔導班」課程，她認為，自己雖然不是相關科系畢業，但每天都會接觸汽車，也知道零件有哪些、內部構造，不會擔心課程會跟不上進度，且職訓中心提供的課程包括利用電腦診斷汽缸、避震器更換的實作練習等，最後順利考取汽車修護丙級及乙級的雙技術士證照。
江淑女表示，目前她任職的汽車修護廠主要業務是鈑金、烤漆及汽車外觀維護，「以前遇到客人保險絲壞掉，就要找其他公司的電機師傅來幫忙，但現在我也可以利用在職訓課程中學到的知識技能，自己檢修、解決問題。」
新北勞工局長陳瑞嘉表示，目前職訓中心開辦許多證照輔導班，幫助勞工在職進修、培養第二專長，除了提高職場競爭力外，也能實現自我，相關課程資訊可至「新北勞動雲－職訓補給站」查詢，或電洽（02）89692150。
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