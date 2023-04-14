歷時13年！五泰輕軌可行性研究今獲政院核定

新北市「三環六線」五股泰山輕軌可行性研究今獲行政院宣布核定，歷時13年，新北捷運局目前已先啟動綜合規畫作業。新北捷運局長李政安表示，希望爭取2年內完成綜合規畫中央核定，朝向核定後6年完工通車目標。

捷運局表示，五泰輕軌在2010年8月完成可行性研究，國發會在2022年2月21日建議行政院核定，後經過1年多的等待與補充，終獲行政院核定。李政安說，歷經13年終於爭取到行政院核定，等待過程中已在去年6月啟動綜合規畫，可接續辦理加速推動，力拚2024年第1季提出綜規報告，送中央審議，朝向核定後6年完工的願景邁進。

五泰輕軌路線全長11.6公里，設置14座車站及1座機廠，可與環狀線北環段Y22、蘆洲線蘆洲站及機場線規畫增設A5a站轉乘。計畫預估總工程經費227.29億元，新北市府負擔155.57億元，中央補助72.22億元，路線行經三重、蘆洲、五股、泰山等計36萬人口稠密地區。